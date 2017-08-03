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08:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский минстрой пустил застройщиков в гостевую зону ЧМ

Для фанатов возведут хостел.

Источник: УралИнформБюро

Минстрой Свердловской области разрешил строить хостел на улице Красноуральская, 14. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В данный момент участок, на которой планируется построить 5-этажное здание с подземной парковкой на 18 машиномест, находится в зоне Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Частный дом, который расположен там сейчас, предназначен к сносу. Правда, некоторое время назад там размещалась компания «АБСК-Изоляционные системы». Однако представители компании сообщили «Уралинформбюро», что давно уже съехали оттуда.

На состоявшихся в мае 2017 года публичных слушаниях бизнесмены Павел Абсалямов и Евгений Брулев (учредители строительной компании «Строй.ру») попросили перевести участок в категорию условно-разрешенного использования «гостиничное обслуживание». Чиновники администрации Екатеринбурга возражали против представления этого участка под строительство хостела.

По их мнению, улица Татищева является магистральной, с повышенными требованиями к архитектурному облику зданий. Кроме того, площадь участка слишком мала для такого крупного строения, а парковочные места в изначальном проекте выходили за границу участка — на территорию общего пользования.

Однако участники слушаний большинством голосов поддержали просьбу застройщика предоставить этот участок под хостел. А в начале августа свое разрешение на строительство дал и областной Минстрой.

Расположение объекта выбрано не случайно: улица Красноуральская входит в гостевой маршрут чемпионата мира по футболу-2018. Вероятнее всего, в новом хостеле планируется разместить часть гостей мундиаля.

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