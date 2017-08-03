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08:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мэрия Хабаровска пообещала ликвидировать отставание по ремонту дорог

В график приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» власти краевого центра обещают войти к сентябрю.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Хабаровска обещает ликвидировать отставание от графика по ремонту дорожного покрытия в краевом центре в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об этом на совещании при губернаторе Хабаровского края заявил вице-мэр города Сергей Кравчук.

Так, в текущем году в Хабаровской агломерации планируется отремонтировать в рамках проекта 58 км автодорог. Пока по составленному графику действуют только в Хабаровском районе. Там практически все дороги будут готовы сдать к 20 августа. Что касается Хабаровска, то здесь на многих участках фиксируется значительное отставание.

По оценке краевого министерства промышленности и транспорта, темпы работ на городских объектах низкие. На стройплощадки выведено мало техники, не хватает дорожных рабочих. При этом финансирование обеспечивается без сбоев.

«По состоянию на 1 августа завершены работы на 10 объектах ремонта из 40. Недостаточными темпами в Хабаровске выполняются работы на улицах Краснореченской, Суворова, Сидоренко, Новой и Автономной до Целинной. При этом половина благоприятного сезона уже позади, а выполнена только треть объёмов работ. Считаю, что сложившаяся ситуация требует от администрации Хабаровска принять более серьёзные меры по освоению средств в полном объёме», — отметил заместитель председателя правительства края — министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин. По словам вице-мэра города Сергея Кравчука, в настоящее время работы на всех объектах идут хорошими темпами, отставание от графика сокращается. Отставание от плановых показателей он объяснил тем, что с целью контроля качества осуществляются лабораторные испытания образцов выполненного асфальтобетонного покрытия. Объёмы работ подписываются подрядным организациям только после получения экспертного заключения о соответствии полотна нормативным требованиям. «Кроме того, сейчас увеличена продолжительность рабочего времени. Работы выполняются весь световой день, в том числе в выходные и в праздничные дни. Мы уверены, что по итогам августа отставание по всем объектам мы ликвидируем», — добавил Сергей Кравчук. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт напомнил, что проект очень важный и работать вполсилы недопустимо: «Наша задача — привести дорожно-транспортную сеть Хабаровска в наилучшее состояние. Мы должны использовать президентскую поддержку. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы ликвидировать отставание, не снижая при этом качество производимых работ. Графики, которые установлены Росавтодором и Минтрансом России, должны быть выполнены, тут не может быть никаких отговорок и компромиссов. Поэтому август должен быть ударным! Проект очень важный. Мы обязаны реализовать то, что запланировали. Хабаровск должен быть с самыми лучшими дорогами», — подвёл итог Вячеслав Шпорт. Глава региона также отметил, что в ближайшее время лично оценит ход работ на нескольких участках дорог в краевой столице.

Напомним, что в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации участвуют 38 субъектов, в том числе и Хабаровский край. Объем финансирования в 2017 году составит 1,4 млрд рублей, из них средства федерального бюджета 625 млн рублей, краевые — 672,2 млн, местные — 148,9 млн. Из них на объекты в Хабаровске предусмотрено 1,3 млрд рублей, Хабаровского района — 64 млн, на региональные дороги — 77 млн рублей.

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