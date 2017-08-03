Мэрия Хабаровска пообещала ликвидировать отставание по ремонту дорог
В график приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» власти краевого центра обещают войти к сентябрю.
В график приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» власти краевого центра обещают войти к сентябрю.
Администрация Хабаровска обещает ликвидировать отставание от графика по ремонту дорожного покрытия в краевом центре в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об этом на совещании при губернаторе Хабаровского края заявил
Так, в текущем году в Хабаровской агломерации планируется отремонтировать в рамках проекта 58 км автодорог. Пока по составленному графику действуют только в Хабаровском районе. Там практически все дороги будут готовы сдать к 20 августа. Что касается Хабаровска, то здесь на многих участках фиксируется значительное отставание.
По оценке краевого министерства промышленности и транспорта, темпы работ на городских объектах низкие. На стройплощадки выведено мало техники, не хватает дорожных рабочих. При этом финансирование обеспечивается без сбоев.
«По состоянию на 1 августа завершены работы на 10 объектах ремонта из 40. Недостаточными темпами в Хабаровске выполняются работы на улицах Краснореченской, Суворова, Сидоренко, Новой и Автономной до Целинной. При этом половина благоприятного сезона уже позади, а выполнена только треть объёмов работ. Считаю, что сложившаяся ситуация требует от администрации Хабаровска принять более серьёзные меры по освоению средств в полном объёме», — отметил заместитель председателя правительства края — министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин. По словам
Напомним, что в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации участвуют 38 субъектов, в том числе и Хабаровский край. Объем финансирования в 2017 году составит 1,4 млрд рублей, из них средства федерального бюджета 625 млн рублей, краевые — 672,2 млн, местные — 148,9 млн. Из них на объекты в Хабаровске предусмотрено 1,3 млрд рублей, Хабаровского района — 64 млн, на региональные дороги — 77 млн рублей.