Биржевой курс тенге снизился до 336
Курс нацвалюты составил 336,06 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 336,06 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам предыдущей дневной сессии 2 августа стоимость одного доллара составляла 335,72 тенге.
Первая сделка утренних торгов 2 августа прошла по цене в 336 тенге. Минимальная стоимость составила 334,9 тенге. Максимальная цена достигла 336,4.
Объем торгов составил 138,95 миллиона долларов.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 336,5−340 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.42 по времени Астаны составила 52,16 доллара за баррель.