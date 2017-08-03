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08:52 (мск), источник: Tengrinews

Биржевой курс тенге снизился до 336

Курс нацвалюты составил 336,06 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей дневной сессии 2 августа стоимость одного доллара составляла 335,72 тенге.

Первая сделка утренних торгов 2 августа прошла по цене в 336 тенге. Минимальная стоимость составила 334,9 тенге. Максимальная цена достигла 336,4.

Объем торгов составил 138,95 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 336,5−340 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.42 по времени Астаны составила 52,16 доллара за баррель.

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