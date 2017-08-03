Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
53-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном комбинезоне - СМИ
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
14День Воздушно-десантных войск—2017
08:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика «Белых Рос»

Временным управляющим назначен Анатолий Чурбаков.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным заявление о банкротстве компании «Белые Росы» — застройщика одноименного микрорайона на правом берегу Енисея. В отношении фирмы введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Анатолий Чурбаков. Об этом в Facebook сообщил депутат ЗС Илья Зайцев.

Впервые о банкротстве компании стало известно в середине июля. Тогда появилась информация, что арбитраж принял соответствующий иск в свое производство. Выяснилось, что от банкротства «Белых Рос» могут пострадать 10 тысяч собственников квартир в одноименном микрорайоне, потеряв права на гарантийные обязательства.

«Уже сейчас районными судами вынесено порядка 50 решений в пользу собственников жилья, которые требовали исполнения застройщиком гарантийных обязательств. Службой судебных приставов возбуждено более 200 исполнительных производств только в отношении ООО “Белые Росы”. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам составляет более 18,5 млн рублей», — писал тогда Зайцев.

Отметим, что компания «Белые росы» зарегистрирована в 2005 году. Фирма входит в группу компаний «Красстрой» и является основным застройщиком микрорайона «Белые росы» в Свердловском районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия перенесла торги на строительство аквапарка в Северном
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
В Бурятии на детском фестивале отравились 77 человек
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
В России упразднили понятие «дача»
Как взять землю в аренду у государства
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь