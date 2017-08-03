Суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика «Белых Рос»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным заявление о банкротстве компании «Белые Росы» — застройщика одноименного микрорайона на правом берегу Енисея. В отношении фирмы введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Анатолий Чурбаков. Об этом в Facebook сообщил депутат ЗС Илья Зайцев.

Впервые о банкротстве компании стало известно в середине июля. Тогда появилась информация, что арбитраж принял соответствующий иск в свое производство. Выяснилось, что от банкротства «Белых Рос» могут пострадать 10 тысяч собственников квартир в одноименном микрорайоне, потеряв права на гарантийные обязательства.

«Уже сейчас районными судами вынесено порядка 50 решений в пользу собственников жилья, которые требовали исполнения застройщиком гарантийных обязательств. Службой судебных приставов возбуждено более 200 исполнительных производств только в отношении ООО “Белые Росы”. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам составляет более 18,5 млн рублей», — писал тогда Зайцев.