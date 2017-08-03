Волгоградское УФАС будет и дальше судиться с властями из-за маршруток

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, перевозчики до сих пор находятся в подвешенном состоянии.

«Они и рады бы обновлять автопарк, закупать новые комфортабельные автобусы, в том числе большей вместимости, но отсутствует уверенность, что обслуживаемый ими маршрут не будет закрыт», — добавили антимонопольщики.

«Арбитражный суд Волгоградской области не услышал наши доводы. Тем не менее, Волгоградское УФАС России будет отстаивать свою позицию о наличии в действиях администрации признаков нарушения антимонопольного законодательства на заседании в суде апелляционной инстанции 17 августа, а если понадобится и дальше, вплоть до Верховного суда», — заявил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников/