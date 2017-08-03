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08:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

1,8 млн рублей потратит Приангарье на банкет в честь своего юбилея

Заявка на банкет, рассчитанный на 1 000 персон появилась на сайте госзакупок.

Источник: Reuters

Банкет на 1000 персон стоимостью 1,8 млн рублей намерено провести правительство региона в честь 80-летнего юбилея Иркутской области, который состоится в сентябре 2017 года. Информация о тендере для банкета появилась на сайте госзакупок.

При этом, в документе указывается, что количество фарфоровых чайных пар, предоставленных на торжественный прием, должно быть не менее 2000 штук. Количество официантов указано из расчета 1 на 15 гостей.

Гостям подадут канапе с омулем, тортильи с семгой, ростбиф со спаржей и многое другое. На десерт трюфели в миндале и корице, пирожные и сухофрукты в шоколаде. Также закупка предполагает более тысячи бутылок алкогольных напитков: шампанского, вина, коньяка и водки.

Кроме прочего в документе обозначено присутствие цветочной композиции на каждом столе.

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