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09:49 (мск), источник: Новости Перми

Определен подрядчик по строительству бассейна в Кировском районе

В течение года победитель аукциона должен будет построить бассейн на Сысольской, 10/5 на площади 1,5 тыс. кв. м.

Источник: Новости Перми

В Перми были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика по строительству бассейна на Сысольской, 10/5. Победителем стало ООО «Полярис».

Подрядчик в течение 365 дней со дня заключения контракта должен будет построить одноэтажное здание с цокольным этажом. Там будет размещен спортивный зал и плавательная чаша на 25×11 м, пишет администрация Перми.

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