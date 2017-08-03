Определен подрядчик по строительству бассейна в Кировском районе
В течение года победитель аукциона должен будет построить бассейн на Сысольской, 10/5 на площади 1,5 тыс. кв. м.
В течение года победитель аукциона должен будет построить бассейн на Сысольской, 10/5 на площади 1,5 тыс. кв. м.
В Перми были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика по строительству бассейна на Сысольской, 10/5. Победителем стало ООО «Полярис».
Подрядчик в течение 365 дней со дня заключения контракта должен будет построить одноэтажное здание с цокольным этажом. Там будет размещен спортивный зал и плавательная чаша на 25×11 м, пишет администрация Перми.