Определен подрядчик по строительству бассейна в Кировском районе

В Перми были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика по строительству бассейна на Сысольской, 10/5. Победителем стало ООО «Полярис».



Подрядчик в течение 365 дней со дня заключения контракта должен будет построить одноэтажное здание с цокольным этажом. Там будет размещен спортивный зал и плавательная чаша на 25×11 м, пишет администрация Перми.

