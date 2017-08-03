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10:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Народный проспект укатывают в асфальт во Владивостоке

Очередной слой асфальта положили на Народном проспекте, сообщает ИА «Deita.ru».

За минувшие сутки строители уложили более 700 тонн асфальта на участке, где был проведён демонтаж трамвайных путей. Движение по Народному проспекту осуществляется по двум полосам в каждом направлении.

Следующим этапом ремонтных работ станет фрезерование старого дорожного покрытия для создания продольного и поперечного уклонов автодороги, замена люков и решёток инженерных сетей, а также установка дорожного бортового камня — пишет городская администрация.

Михаил Грач.

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