Чехи продлят жизнь екатеринбургским трамваям
И обменяют своих студентов на уральских.
И обменяют своих студентов на уральских.
Чехи готовы модернизировать трамваи «Татра», которые не один десяток лет работают в Екатеринбурге. Об этом новое руководство Южночешского края заявило на встрече с первым
Кроме того, иностранцы намерены развивать партнерские отношении со Средним Уралом в сферах образования, культуры, экономики и спорта, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона.
Документ предполагает проведение мероприятий, способствующих развитию
«Каждая новая встреча — это шаг вперед, это новые проекты и новые перспективы. Мы уже с успехом реализуем совместные научные и образовательные инициативы. Города нашего региона Красноуфимск, Невьянск, Талица на постоянной основе сотрудничают с южночешскими муниципалитетами. Взаимодействуют парламентарии. Идет проработка кооперационных инициатив в сфере промышленности», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
Также иностранцев заинтересовал обмен молодежными хоккейными командами и гастрольные туры филармонических оркестров двух регионов.
Стоит отметить, что начало сотрудничества между Средним Уралом и Южночешским краем было положено в 2014 году. Соответствующий документ подписали губернатор Евгений Куйвашев и