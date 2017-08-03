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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

На реке Раздольная открыли очистные сооружения

Это позволило ежесуточно очищать до 600 кубометров воды.

Сегодня в посёлке Раздольное Надеждинского района состоялось открытие модульной системы очистки сточных вод. Построить модернизированные очистные сооружения в 2014 году поручил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам своей поездки по краю. На реализацию проекта было направлено более 55 миллионов рублей, из них более 44 — из краевого бюджета и 11 — из муниципального.

По словам местных жителей, несколько лет назад в реке Раздольная обитали редкие моллюски и шли на нерест лососевые, река была чистой и пригодной для купания. Однако после того, как в водоём начали спускать сточные воды, ситуация резко изменилась. Прежние очистные сооружения уже давно вышли из строя, а на постройку новых денег в муниципальном бюджете не было. За помощью в решении проблемы приморцы обратились к Владимиру Миклушевскому, и губернатор дал поручение профильному департаменту и главе района организовать строительство современного очистного сооружения на основе софинансирования.

Как доложил глава Надеждинского района Алексей Губарев, строительство объекта началось в 2016 году подрядчиком из Приморья.

«Мощность очистного сооружения составляет 600 кубометров воды в сутки, что полностью обеспечит качественными услугами водоотведения более двух тысяч человек. В планах — строительство и реконструкция сетей инженерной инфраструктуры в посёлке», — сообщил он.

Комплекс будет производить механическую и биологическую очистку вод, обеззараживая их и обрабатывая ультрафиолетом.

«Теперь в реку будет выливаться вода, соответствующая нормам, а значит и водоем в скором времени будет очищен от загрязнений», — отметил глава района, добавив, что в будущем планируется построить еще одно очистное сооружение, которое будет обеспечивать водоотведение для близлежащих поселков и инвесторов ТОР «Надеждинская».

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