В Красноярском крае увеличился объем заготовки и переработки древесины

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Основные показатели социально-экономического развития красноярской лесной промышленности продемонстрировали положительную динамику. Объем отгруженной продукции составил более 15 млрд рублей. На треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объемы производства пиломатериалов — более 1,5 млн кубометров, что обусловлено наращиванием мощностей на ООО «Приангарский ЛПК», ООО «Сиблес Проект», АО «Краслесинвест».

Также отмечен рост объемов производства ДВП (15,3 млн кв.м) и пеллет — до 84 тыс тонн. Увеличился и объем заготовки древесины — в первом полугодии 2017 года в крае заготовлено около 10 млн кубометров. Лесничества и арендаторы лесных участков полным ходом проводят лесовосстановительные и санитарно-оздоровительные мероприятия. Основные работы пройдут в третьем квартале 2017 года.

Министр лесного хозяйства Владимир Векшин на совещании акцентировал внимание руководителей лесничеств, надзорных подразделений и лесной охраны на усилении контроля за качеством и своевременностью выполнения данных работ.

Помимо этого, в ходе совещания участники обсудили вопросы использования лесов и обеспечения древесиной местного населения, представителей малого и среднего бизнеса, в том числе сельхозтоваропроизводителей. Основными вопросами встречи также стали: реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; итоги финансово-экономической деятельности лесничеств; ужесточение требований к арендаторам лесных участков.

Министр поручил руководителям лесничеств усилить работу по созданию и организации деятельности школьных лесничеств, уделить внимание ветеранам отрасли, проживающим в районах края.