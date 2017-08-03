Свердловские бизнесмены оставили бюджет без 25 миллионов рублей
Уклонившись от уплаты налогов.
Уклонившись от уплаты налогов.
Борцы с коррупцией выявили 2 свердловские компании, не уплатившие налоги на сумму более 25 миллионов рублей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Во втором случае руководитель екатеринбургской фирмы, осуществляющей капремонт и реконструкции зданий, «зажал» свыше 5 миллионов рублей. Деньги уклонист положил в свой карман, перечислив их по договорам займа на личный счет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей налогового агента».