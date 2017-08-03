Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Трамп впервые высказался о введенных им новых санкциях против РФ
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
53-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном комбинезоне - СМИ
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
10:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские бизнесмены оставили бюджет без 25 миллионов рублей

Уклонившись от уплаты налогов.

Источник: УралИнформБюро

Борцы с коррупцией выявили 2 свердловские компании, не уплатившие налоги на сумму более 25 миллионов рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в первом случае директор компании, связанной с ремонтно-реставрационными работами, предоставил ложные сведения в декларациях за 2011 год. Объем неуплаченных налогов превысил 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов». Уклонисту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Во втором случае руководитель екатеринбургской фирмы, осуществляющей капремонт и реконструкции зданий, «зажал» свыше 5 миллионов рублей. Деньги уклонист положил в свой карман, перечислив их по договорам займа на личный счет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей налогового агента».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Южном Урале KIA из Башкирии угодила под КамАЗ
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
Кварцевые ногти: новый тренд в маникюре Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь