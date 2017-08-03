Свердловские бизнесмены оставили бюджет без 25 миллионов рублей

Источник: УралИнформБюро

Борцы с коррупцией выявили 2 свердловские компании, не уплатившие налоги на сумму более 25 миллионов рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в первом случае директор компании, связанной с ремонтно-реставрационными работами, предоставил ложные сведения в декларациях за 2011 год. Объем неуплаченных налогов превысил 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов». Уклонисту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.