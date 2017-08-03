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10:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске потребовали остановить работу мусорного полигона

Сегодня, 3 августа, в Новосибирске должны приостановить работу крупнейшего в городе мусорного полигона «Гусинобродский». Такое предписание вынесли специалисты департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Сибирскому федеральному округу, пояснив решение лаконично: «В связи с неопределенностью правового статуса полигона». В мэрии считают, что мегаполису это грозит чрезвычайной ситуацией, так как на сегодняшний день Гусинобродскому альтернативы нет.

Источник: "Российская газета"

Основной аргумент надзорного органа — полигон работает в городской черте, а это запрещено действующим законодательством. То есть свалка «пролетает» мимо лицензионных требований, и специалисты Росприроднадзора больше не могут закрывать на это глаза.

Гусинобродский полигон существует в Дзержинском районе Новосибирска с 1962 года и эксплуатируется муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» (САХ). Его площадь составляет 49 гектаров. Работы здесь ведутся в соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО».

Сюда вывозится половина бытовых отходов города, а это порядка 1,78 миллиона кубометров мусора в год. Полигон принимает твердые коммунальные отходы (ТКО) от полутора тысяч многоквартирных домов и 31,2 тысячи индивидуальных жилых домов правобережья города. При этом 95 процентов ТКО на Гусинобродский полигон привозят частные компании, обслуживающие жилой фонд и различные предприятия и организации. Всего — пять тысяч кубометров мусора ежедневно.

По словам директора предприятия Виктора Кравченко, на сегодняшний день САХ работает с шестнадцатью управляющими компаниями и 170 ТСЖ.

Помимо вывоза мусора, предприятие занимается захоронением отходов на двух полигонах — «Гусинобродском» и «Левобережном». По итогам 2016 года объем захороненных отходов составил 3,2 миллиона кубометров — это семьдесят процентов всего мусора, который производит Новосибирск.

В мэрии уверены, что приостановление работы Гусинобродского полигона — при отсутствии альтернативных площадок для захоронения отходов — создаст угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

— Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение, — отметил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) заместитель мэра, председатель КЧС Данияр Сафиуллин. — Это приведет к сбоям или полному прекращению вывоза ТКО от владельцев индивидуальной жилой застройки, а также из контейнеров многоквартирных домов, муниципальных учреждений.

Другие городские полигоны — «НовосибВторРесурс» и ГУП «ЖКХ ННЦ» — способны принять лишь 14,7 процента от всех отходов. С дополнительной нагрузкой они просто не справятся. Последствия могут быть катастрофическими — переполнятся контейнеры, отходы будут складироваться вокруг них, появятся стихийные свалки, в том числе на пустырях, в поймах рек и лесной зоне вокруг города. Произойдет ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, увеличится поголовье крыс, мышей и прочих разносчиков инфекционных заболеваний, как на территории города, так и в рекреационных зонах вокруг Новосибирска.

«Если август выдастся жарким, через три дня тысячи стихийных свалок начнут душить нас нестерпимым запахом, а крысы побегут распространять более страшную заразу», — опасаются новосибирцы.

Как пояснил Сафиуллин, Гусинобродский полигон включен в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТБО. Территориальная схема согласована Росприроднадзором и утверждена постановлением правительства Новосибирской области от 26 сентября 2016 года N 292-п.

— Согласно территориальной схеме, полигон подлежит закрытию при вводе в эксплуатацию современных объектов коммунальной инфраструктуры — мусоросортировочного завода и полигона. Но на сегодняшний день альтернативного объекта Гусинобродскому полигону не существует, — подчеркнул Сафиуллин. — Мы предлагаем продолжить эксплуатацию полигона в строгом соответствии с инструкцией, разработать и согласовать совместно с Росприроднадзором по СФО и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Новосибирской области план аналитического контроля полигона «Гусинобродский», ускорить разработку плана рекультивации. А закрыть его — только после открытия альтернативного полигона, мощности которого будут соответствовать потребностям города.

Мэр Анатолий Локоть убежден, что сейчас нет острой необходимости останавливать работу полигона.

Здесь проводятся мероприятия по повышению уровня технологической оснащенности полигона — сделано ограждение, идет рекультивация.

— Мы обсуждаем варианты технического и правового решения проблемы. Сегодня властям важно дать новосибирцам гарантию, что все необходимое для обеспечения экологической безопасности города будет сделано, — прокомментировал глава города.

А как у соседей?

В Омской области похожая ситуация сложилась давно. В миллионном городе и регионе нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Старые полигоны, не отвечающие требованиям современного законодательства, по решению суда пришлось закрыть. А против организации новых население категорически возражает.

— Городской полигон отходов планируют разместить у нас, в Омском районе. Однако расстояние от него до нашей деревни составляет всего два километра. А поскольку она расположена в низине, то все нечистоты потекут к нам вместе с талой и грунтовой водой. Для нас это настоящая катастрофа. Мы против, — рассказала «РГ» местная жительница Надежда Киселева.

Против строительства мусоросортировочного комплекса в Амурском поселке возражают и жители поселка Загородный. Омичи полагают, что новый завод ухудшит экологическую ситуацию не только в поселке, но и на территории, предназначенной под строительство домов для многодетных семей. К доводам специалистов, пытающихся уверить общественность, что производство будет чистым и безопасным, жители остаются глухи.

Между тем «мусорных» проблем у города, который ежедневно производит около шести тысяч кубометров твердых бытовых отходов, выше крыши. Раньше мусор вывозили на единственный действующий полигон, расположенный в двадцати километрах от Омска. Сейчас срок его действия истек, но в виде исключения он еще продолжает принимать городские отходы. Альтернативные варианты — в процессе проработки. И, чтобы избежать коллапса, закрытые полигоны тоже временно «приоткрыли».

Тем временем город наводнили стихийные свалки, число которых измеряется сотнями. В свое время специалисты минприроды даже предлагали взимать экологический сбор за незаконное складирование мусора. Но идея канула в лету, а покрывать издержки приходится городской казне.

— Чтобы убрать стихийные свалки, мэрия ежегодно тратит около двадцати миллионов рублей. Поймать же нарушителей удается крайне редко. Поэтому они не несут никакой ответственности, а штрафы платят собственники захламленной земли, — пояснили в департаменте городского хозяйства.

Решить проблему призван новый полигон ТБО, который планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Центр обращения с отходами появится в Таврическом районе. А на месте одной из старых городских свалок хотят построить завод, способный перерабатывать шестьдесят тысяч тонн отходов в год. Пока же власти заявляют, что «ищут временные варианты размещения мусора».

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