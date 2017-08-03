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10:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Краснооктябрьском районе Волгограда из жилого квартала по ул. Титова сделают живописный парк

В Краснооктябрьском районе благоустроят шесть дворов. Во дворе дома № 14 по улице Титова уже идут работы по обустройству пешеходных дорожек, установке нового бордюра, в скором времени приступят к подготовке основания для укладки нового асфальта на внутриквартальных проездах, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Перечень дворов, которые обустроят, определили сами жители на общих собраниях. ​Определили жилой квартал, окруженный тремя многоквартирными домами №№ 14, 16 и 18 по улице Титова. В 2017 году этот квартал отметил свой 60-летний юбилей. По словам старожилов, последний раз дорожную технику и рабочих в своем дворе жители видели в далеких 70-х годах прошлого века.

Проект обустройства прошел общественную экспертизу, жители на общих собраниях обсуждали проекты, вносили в них уточнения и дополнения на основании которых корректировались задания проектировщиков.

В общей сложности в жилом квартале по улице Титова, 14, будет заменено асфальтовое покрытие площадью 2000 квадратных метров на проезжей части и уложено 1000 квадратных метров на тротуарах.

Завершить все работы по благоустройству дворов в Краснооктябрьском районе планируется до 31 октября. Во дворе дома по улице Титова после всех работ по благоустройству, жители высадят деревья и квартал превратится в живописный мини-парк. Будет установлен поливочный водопровод.

В будущем году районные власти включать в муниципальную программу не меньшее количество дворов, которые также будут отобраны с учетом мнения горожан.

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