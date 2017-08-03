В Волгограде дольщики получили дом с миллионными долгами за свет и воду

Дело в том, что дом был принят в эксплуатацию с большими недоделками и с огромными долгами за свет и воду. Жить в новостройке без элементарных удобств не представляется возможным. С марта горемычные новоселы, которые ждали свои квартиры больше двух лет, забрасывают письмами все инстанции, но пока безрезультатно.

— Когда принимали дом, там даже канализации не было, сантехника полностью отсутствовала, — рассказала дольщик Наталья Спиркина. — Но в это время уже шел процесс банкротства застройщика, и дом могли засчитать как имущество банкрота и пустить с молотка. И вот тут вопрос: каким образом в регион допустили застройщика, у которого единственный учредитель на Кипре? Кому теперь предъявлять претензии? Если бы наш дом ушел с молотка, мы бы вообще лишились всякой надежды когда-нибудь вселиться.

Поэтому люди решили взять ключи от своих квартир, понадеявшись, что рано или поздно в доме дадут свет и воду. Канализацию сейчас действительно подключили, но все остальное — нет. Тем, у кого квартира на 23−24-м этажах, не повезло больше всех: лифт не работает. Когда горожане брали ипотеку на покупку жилья, они вовсе не рассчитывали, что строительство может так затянуться. Сейчас волгоградцы исправно выплачивают проценты по ипотеке, а обитают где придется — одни у родственников, другие — в съемном жилье и дачных домиках.

— Свет и воду людям пообещали подключить сразу, как только они выберут управляющую компанию и заключат с ней договор. Компанию они выбрали, но обещанного до сих пор ждут, — добавил член инициативной группы дольщиков Олег Буханцев. — Оказалось, что за домом есть долги, в частности, за электричество долг был около 1,5 миллиона рублей. С водой ситуация сложнее. Она использовалась только для отопления, оплата велась за счет застройщика, но сейчас никто не может разобраться, какие там были долги.

По словам Буханцева, когда дольщики заключили договор с управляющей компанией, застройщик не представил УК необходимые документы, и по этой причине компания не может заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Из всей суммы, которую дольщики собрали на строительство, до стройки не дошло 579 миллионов рублей. Куда исчезли эти деньги, разбираются правоохранительные органы, один из руководителей компании-застройщика уже под стражей.

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