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12:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде дольщики получили дом с миллионными долгами за свет и воду

В Волгограде дольщики введенного в эксплуатацию 24-этажного дома не могут справить новоселье уже четыре месяца. Сложилась парадоксальная ситуация: ключи от квартир у людей есть, но вселиться не получается.

Дело в том, что дом был принят в эксплуатацию с большими недоделками и с огромными долгами за свет и воду. Жить в новостройке без элементарных удобств не представляется возможным. С марта горемычные новоселы, которые ждали свои квартиры больше двух лет, забрасывают письмами все инстанции, но пока безрезультатно.

— Когда принимали дом, там даже канализации не было, сантехника полностью отсутствовала, — рассказала дольщик Наталья Спиркина. — Но в это время уже шел процесс банкротства застройщика, и дом могли засчитать как имущество банкрота и пустить с молотка. И вот тут вопрос: каким образом в регион допустили застройщика, у которого единственный учредитель на Кипре? Кому теперь предъявлять претензии? Если бы наш дом ушел с молотка, мы бы вообще лишились всякой надежды когда-нибудь вселиться.

Поэтому люди решили взять ключи от своих квартир, понадеявшись, что рано или поздно в доме дадут свет и воду. Канализацию сейчас действительно подключили, но все остальное — нет. Тем, у кого квартира на 23−24-м этажах, не повезло больше всех: лифт не работает. Когда горожане брали ипотеку на покупку жилья, они вовсе не рассчитывали, что строительство может так затянуться. Сейчас волгоградцы исправно выплачивают проценты по ипотеке, а обитают где придется — одни у родственников, другие — в съемном жилье и дачных домиках.

— Свет и воду людям пообещали подключить сразу, как только они выберут управляющую компанию и заключат с ней договор. Компанию они выбрали, но обещанного до сих пор ждут, — добавил член инициативной группы дольщиков Олег Буханцев. — Оказалось, что за домом есть долги, в частности, за электричество долг был около 1,5 миллиона рублей. С водой ситуация сложнее. Она использовалась только для отопления, оплата велась за счет застройщика, но сейчас никто не может разобраться, какие там были долги.

По словам Буханцева, когда дольщики заключили договор с управляющей компанией, застройщик не представил УК необходимые документы, и по этой причине компания не может заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Из всей суммы, которую дольщики собрали на строительство, до стройки не дошло 579 миллионов рублей. Куда исчезли эти деньги, разбираются правоохранительные органы, один из руководителей компании-застройщика уже под стражей.

Кстати

Ситуация создалась тупиковая, но жильцы не теряют надежды. На днях региональные власти встретились с обманутыми дольщиками, ресурсоснабжающими организациями и банками. Как сказала заместитель губернатора Валентина Гречина, региональные власти обещают не бросить людей в сложной ситуации. Федеральное законодательство не предусматривает полномочий регионов на завершение долгостроев, но проблему обманутых дольщиков власти решить все же пытаются, разрабатывая дополнительные меры поддержки, в частности, обсуждается возможность предоставления рассрочки или отсрочки банками по ипотечным займам. А для достижения конкретных результатов в случае с каждым объектом нужно время.

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