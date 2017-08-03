Экспорт нефти из России в Беларусь за семь месяцев рухнул на 16%
С января по июль российские нефтяные компании поставили на белорусские НПЗ около 10,7 миллионов тонн нефти.
С января по июль российские нефтяные компании поставили на белорусские НПЗ около 10,7 миллионов тонн нефти.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Российские нефтяные компании в
По сравнению с данными за 7 месяцев 2017 года поставки в Беларусь сократились на 16,2%. При этом отмечается, что по направлению ближнего зарубежья в этом периоде экспорт осуществлялся только в Беларусь.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в
Транзит (экспорт добытой в стране нефти по магистральным трубопроводам — Sputnik) Казахстана за семь месяцев составил 9,249 миллиона тонн, Азербайджана — 733,7 тысяч тонн, Беларуси — 946,8 тысяч тонн, в том числе в июле 139,3 тысяч тонн.
Как ранее сообщало агентство, в первом квартале 2017 года
В третьем квартале РФ поставит в Беларусь только 4,5 миллиона тонн нефти против плановых шести миллионов тонн. Такой объем поставок оговорен белорусской стороной в связи с предстоящими в этом периоде плановыми капремонтами белорусских НПЗ, которые предусматривают остановку части мощностей по первичной переработке нефти.