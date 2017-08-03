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10:45 (мск), источник: Sputnik.by

Экспорт нефти из России в Беларусь за семь месяцев рухнул на 16%

С января по июль российские нефтяные компании поставили на белорусские НПЗ около 10,7 миллионов тонн нефти.

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Российские нефтяные компании в январе-июле 2017 года поставили на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 10 миллионов 670 тысяч тонн нефти, сообщается в оперативной сводке российского госпредприятия «ЦДУ ТЭК».

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По сравнению с данными за 7 месяцев 2017 года поставки в Беларусь сократились на 16,2%. При этом отмечается, что по направлению ближнего зарубежья в этом периоде экспорт осуществлялся только в Беларусь.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2017 года составил 141,028 миллионов тонн, что на 3,7% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Транзит (экспорт добытой в стране нефти по магистральным трубопроводам — Sputnik) Казахстана за семь месяцев составил 9,249 миллиона тонн, Азербайджана — 733,7 тысяч тонн, Беларуси — 946,8 тысяч тонн, в том числе в июле 139,3 тысяч тонн.

Как ранее сообщало агентство, в первом квартале 2017 года из-за неурегулированного нефтегазового спора между Россией и Беларусью были сильно ограничены поставки российской нефти на белорусские НПЗ. РФ восстановила экспорт в плановых объемах только в середине апреля, после переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге.

В третьем квартале РФ поставит в Беларусь только 4,5 миллиона тонн нефти против плановых шести миллионов тонн. Такой объем поставок оговорен белорусской стороной в связи с предстоящими в этом периоде плановыми капремонтами белорусских НПЗ, которые предусматривают остановку части мощностей по первичной переработке нефти.

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