Волгоградцы теперь могут оплачивать проезд на речных трамваях безналично

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на первом этапе оплата картой на речных перевозках доступна в режиме «Электронный кошелек». После окончания опытной эксплуатации будет рассмотрена техническая возможность внедрения дополнительных пакетов услуг.

Все судна, курсирующие от пристани «Руднева» и «Тулака», оснащены валидатором, с помощью которого пассажиры могут оплатить проезд.