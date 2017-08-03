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10:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы теперь могут оплачивать проезд на речных трамваях безналично

Электронные карты «Волна» начали принимать к оплате на волгоградском речном транспорте.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на первом этапе оплата картой на речных перевозках доступна в режиме «Электронный кошелек». После окончания опытной эксплуатации будет рассмотрена техническая возможность внедрения дополнительных пакетов услуг.

Все судна, курсирующие от пристани «Руднева» и «Тулака», оснащены валидатором, с помощью которого пассажиры могут оплатить проезд.

Добавим, что волгоградцы также до сих пор могут покупать билеты на теплоходы за наличные в кассах речпорта и на пристанях.

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