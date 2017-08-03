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10:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Масштабные перемены ждут федеральные трассы Иркутской области в ближайшее время

Общая стоимость строительства дорог составит 31,5 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Масштабные строительные работы ждут федеральные трассы Иркутской области в ближайшее время. Общая стоимость реализации проектов составит 31,5 млрд рублей. Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал ход реализации нескольких крупных проектов на федеральных автодорогах, проходящих по территории Иркутской области. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Сергея Тена.

На участке «Иркутск — Слюдянка» автомобильной дороги федерального значения Р-258 «Байкал», в настоящий момент разработана проектная документация на участки 26-го км — 47-го км, 47-го км — 55-го км +915 метров, 96-го км — 100-ый км. Общая стоимость составляет 8,5 млрд рублей.

«В 2017 году здесь планируется начать строительство самого опасного участка 47-го км — 55+915 метров, так называемого “тещина языка”. Остальные участки включены в программу Росавтодора на будущие годы. Строительство данных участков позволит снять напряженность по аварийности и пропускной способности Култукского перевала», — отметили в пресс-службе.

Не менее важными для Иркутской области являются обходы Усолья-Сибирского и Тулуна.

Проектные работы по обходу Усолья-Сибирского завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы. Протяженность участка 43 км, стоимость объекта составляет порядка 13 млрд рублей.

Реализация данного проекта позволит жителям города значительно снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами и избавиться от автомобильных пробок в часы пик, что скажется и на безопасности дорожного движения. Для жителей области строительство позволит сократить время в пути на полчаса, так как новый участок станет продолжением обхода Ангарска в обход не только Усолья-Сибирского, но и Тельмы.

Это будет современная дорога первой технической категории с двумя полосами в каждом направлении, разделительной полосой, пешеходными переходами в разных уровнях и транспортными развязками различных схем исполнения как в одном уровне, так и в разных.

Проектная документация по обходу города Тулуна на сегодняшний день также в стадии завершения. Положительного заключения государственной экспертизы ожидаем в августе текущего года. Загадывать сроки реализация данного проекта, думаю, пока рано.

Протяженность участка составит 42 км. Ориентировочная стоимость строительства — примерно 10 млрд рублей. Здесь планируется дорога второй технической категории.

Учитывая, что строительство новых объектов на федеральных дорогах в последние годы практически прекратилось, мной будет приложен максимум усилий для начала строительства данных участков в 2019 году, — резюмировал Сергей Тен.

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