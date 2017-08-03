Масштабные перемены ждут федеральные трассы Иркутской области в ближайшее время
Общая стоимость строительства дорог составит 31,5 млрд рублей.
Общая стоимость строительства дорог составит 31,5 млрд рублей.
Масштабные строительные работы ждут федеральные трассы Иркутской области в ближайшее время. Общая стоимость реализации проектов составит 31,5 млрд рублей. Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал ход реализации нескольких крупных проектов на федеральных автодорогах, проходящих по территории Иркутской области. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в
На участке «Иркутск — Слюдянка» автомобильной дороги федерального значения Р-258 «Байкал», в настоящий момент разработана проектная документация на участки 26-го км — 47-го км, 47-го км — 55-го км +915 метров, 96-го км — 100-ый км. Общая стоимость составляет 8,5 млрд рублей.
«В 2017 году здесь планируется начать строительство самого опасного участка 47-го км — 55+915 метров, так называемого “тещина языка”. Остальные участки включены в программу Росавтодора на будущие годы. Строительство данных участков позволит снять напряженность по аварийности и пропускной способности Култукского перевала», — отметили в
Не менее важными для Иркутской области являются обходы
Проектные работы по обходу
Реализация данного проекта позволит жителям города значительно снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами и избавиться от автомобильных пробок в часы пик, что скажется и на безопасности дорожного движения. Для жителей области строительство позволит сократить время в пути на полчаса, так как новый участок станет продолжением обхода Ангарска в обход не только
Это будет современная дорога первой технической категории с двумя полосами в каждом направлении, разделительной полосой, пешеходными переходами в разных уровнях и транспортными развязками различных схем исполнения как в одном уровне, так и в разных.
Проектная документация по обходу города Тулуна на сегодняшний день также в стадии завершения. Положительного заключения государственной экспертизы ожидаем в августе текущего года. Загадывать сроки реализация данного проекта, думаю, пока рано.
Протяженность участка составит 42 км. Ориентировочная стоимость строительства — примерно 10 млрд рублей. Здесь планируется дорога второй технической категории.
Учитывая, что строительство новых объектов на федеральных дорогах в последние годы практически прекратилось, мной будет приложен максимум усилий для начала строительства данных участков в 2019 году, — резюмировал Сергей Тен.