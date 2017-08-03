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11:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани

В Казани до 24 сентября будет закрыта часть улицы Марджани. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Движение будет ограничено от дома № 1 по улице Татарстан до дома № 16 по улице Ш. Марджани.

 — Закрытие связано с работами по реконструкции магистрального тепловода, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что для проезда закроют участок Копылова-Декабристов. Проезжая часть будет закрыта с 9 по 19 августа около СНТ им. Воровского.

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