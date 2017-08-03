В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани
В Казани до 24 сентября будет закрыта часть улицы Марджани. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
В Казани до 24 сентября будет закрыта часть улицы Марджани. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
Движение будет ограничено от дома № 1 по улице Татарстан до дома № 16 по улице Ш. Марджани.
— Закрытие связано с работами по реконструкции магистрального тепловода, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что для проезда закроют участок