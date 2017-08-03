Мэрия Омска поставила точку в вопросе стоимости проезда

В департаменте транспорта администрации города заявили, что не намерены до конца года повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас она установлена на уровне 22 рублей за одну поездку. Для компенсации разницы между реальным и установленным тарифом мэрии необходимо найти еще 170 млн рублей. В Дептрансе уверяют, что стоимость проезда удастся сохранить на прежнем уровне, даже если не будут проданы здания ПАТП на Левом берегу, включенные в программу приватизации.