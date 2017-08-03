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11:05 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска поставила точку в вопросе стоимости проезда

До конца года стоимость проезда в общественном транспорте останется на прежнем уровне.

Источник: РИА "Новости"

В департаменте транспорта администрации города заявили, что не намерены до конца года повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас она установлена на уровне 22 рублей за одну поездку. Для компенсации разницы между реальным и установленным тарифом мэрии необходимо найти еще 170 млн рублей. В Дептрансе уверяют, что стоимость проезда удастся сохранить на прежнем уровне, даже если не будут проданы здания ПАТП на Левом берегу, включенные в программу приватизации.

«Мы взяли на себя обязательства по сохранению стоимости проезда до конца года на прежнем уровне. Мы их выполним»
Алексей Мартыненко
директор департамента транспорта
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