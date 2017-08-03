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11:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получила 70 млн рублей от системы «Платон»

На средства, собранные с водителей большегрузов, отремонтировали мост через реку Битюг.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получила 70 млн рублей от работы системы взимания платы «Платон». Компенсация вычета по транспортному налогу для региона составила 161,1 млн рублей. На средства, полученные от водителей большегрузов, в регионе отремонтировали мост через реку Битюг в Бобровском районе. Интерактивная онлайн-карта, отражающая распределение средств по каждому региону, появилась на сайте «Платона» в понедельник, 31 июля.

С момента запуска системы, который произошел в 2015 году, Дорожный фонд России удалось пополнить на 22,9 млрд рублей (с начала 2017 года — на 11 млрд). Эти деньги направили на строительство дорог и мостов, улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. Общая сумма компенсации вычета по транспортному налогу достигла 8,7 млрд рублей.

Систему «Платон» ввели для взимания платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 т «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Первоначально предполагалось, что за грузовые автомобили придется платить по 3,73 рубля за километр, однако после решили введение платы сделать поэтапным: до 28 февраля 2016 года платили 1,53 рубля за каждый километр. Введение платы за проезд для большегрузов стало причиной массовых протестов дальнобойщиков на дорогах страны. В феврале 2016 года в результате забастовок плата для большегрузов в рамках системы «Платон» осталась на уровне 1,53 рубля за километр (ранее власти хотели с 1 марта 2016 года повысить тариф до 3,06 рублей за километр).

За время своей работы система зарегистрировала 319,3 тыс. перевозчиков и более 878 тыс. транспортных средств.

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