Воронежские приставы арестовали имущество завода растительных масел на 652 млн рублей

В Воронежской области судебные приставы наложили арест на имущество завода растительных масел на сумму около 652 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Находится предприятие в Эртильском районе. Его руководство задолжало банку немалую сумму, и финансовая организация решила вернуть деньги через суд. В итоге 28 июля к воронежским приставам поступил исполнительный лист — в счёт погашения будущего судебного решения, у завода надо арестовать имущество.