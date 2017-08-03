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11:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские приставы арестовали имущество завода растительных масел на 652 млн рублей

Организация задолжала огромную сумму банку.

В Воронежской области судебные приставы наложили арест на имущество завода растительных масел на сумму около 652 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Находится предприятие в Эртильском районе. Его руководство задолжало банку немалую сумму, и финансовая организация решила вернуть деньги через суд. В итоге 28 июля к воронежским приставам поступил исполнительный лист — в счёт погашения будущего судебного решения, у завода надо арестовать имущество.

В тот же день на подсолнечник, растительное масло в ёмкостях и другое имущество завода наложили арест. А на хранение всё это пока оставили у главы предприятия. Распродать или сделать с ним что-нибудь — у него вряд ли получится, т. к. за это предусмотрена отдельная уголовная статья.

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