Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Умеренные возлияния грозят ожирением
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил брошенную возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
11:14 (мск), источник: Newslab.ru

Жителям края предлагают более 7 тысяч вакансий на вахте

Более 86% от этих предложений составляют рабочие места с заработной платой выше средней по региону.

Источник: AP 2017

Краевые предприятия предлагают красноярцам 7,5 тысяч вакансий для работы вахтовым методом, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения. Более 86% от этих предложений составляют рабочие места с заработной платой выше средней по региону.

Наибольшее количество вакансий заявлено по рабочим профессиям: водитель автомобиля, бетонщик, монтажник, машинист экскаватора, плотник, маляр. Также для работы вахтовым методом требуются сотрудники по должностям служащих: геодезисты, инженеры-механики, мастера, маркшейдеры и другие.

Например, АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» для работы вахтовым методом на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике в Кемеровской области требуются инженеры-механики с заработной платой 60 тысяч рублей, машинисты экскаватора с ежемесячным вознаграждением 49 тысяч рублей, машинисты буровых установок с заработной платой 45 тысяч рублей, а также работники по другим профессиям.

Красноярцам сегодня готовы предложить более 30 тысяч вакансий и в других сферах деятельности. Особенно востребованы на рынке труда специалисты строительной отрасли, торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий отмечено в сфере обрабатывающих производств.

Отметим, что Красноярский край стал лидером в Сибирском федеральном округе по трудоустройству. С начала текущего года около 28 тысяч жителей региона нашли постоянное место работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Урале тувинские контрактники устроили массовую поножовщину
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как взять землю в аренду у государства
В программу реновации вошли около 100 девятиэтажек
В Новой Москве рухнул спрос на загородную недвижимость
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь