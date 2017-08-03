Жителям края предлагают более 7 тысяч вакансий на вахте
Более 86% от этих предложений составляют рабочие места с заработной платой выше средней по региону.
Более 86% от этих предложений составляют рабочие места с заработной платой выше средней по региону.
Краевые предприятия предлагают красноярцам 7,5 тысяч вакансий для работы вахтовым методом, сообщили в
Наибольшее количество вакансий заявлено по рабочим профессиям: водитель автомобиля, бетонщик, монтажник, машинист экскаватора, плотник, маляр. Также для работы вахтовым методом требуются сотрудники по должностям служащих: геодезисты,
Например, АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» для работы вахтовым методом на
Красноярцам сегодня готовы предложить более 30 тысяч вакансий и в других сферах деятельности. Особенно востребованы на рынке труда специалисты строительной отрасли, торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий отмечено в сфере обрабатывающих производств.
Отметим, что Красноярский край стал лидером в Сибирском федеральном округе по трудоустройству. С начала текущего года около 28 тысяч жителей региона нашли постоянное место работы.