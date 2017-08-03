Жителям края предлагают более 7 тысяч вакансий на вахте

Источник: AP 2017

Краевые предприятия предлагают красноярцам 7,5 тысяч вакансий для работы вахтовым методом, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения. Более 86% от этих предложений составляют рабочие места с заработной платой выше средней по региону.

Наибольшее количество вакансий заявлено по рабочим профессиям: водитель автомобиля, бетонщик, монтажник, машинист экскаватора, плотник, маляр. Также для работы вахтовым методом требуются сотрудники по должностям служащих: геодезисты, инженеры-механики, мастера, маркшейдеры и другие.

Например, АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» для работы вахтовым методом на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике в Кемеровской области требуются инженеры-механики с заработной платой 60 тысяч рублей, машинисты экскаватора с ежемесячным вознаграждением 49 тысяч рублей, машинисты буровых установок с заработной платой 45 тысяч рублей, а также работники по другим профессиям.

Красноярцам сегодня готовы предложить более 30 тысяч вакансий и в других сферах деятельности. Особенно востребованы на рынке труда специалисты строительной отрасли, торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий отмечено в сфере обрабатывающих производств.