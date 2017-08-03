Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Писатель, по книгам которого снято уже 238 фильмов и сериалов
Как создать экологичный интерьер при минимуме средств
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Софи Кальчева объяснила, почему не держит зла на Баскова – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
11:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Изменения в законодательстве России о капремонте помогут жителям Иркутской области

Об изменениях законодательства, направленных на поддержку собственников жилья, рассказал жителям Ангарска гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков 2 августа 2017 года на семинаре проекта партии «Единая Россия» «Управдом».

Источник: Reuters

Федеральный законопроект вступил в силу 31 июля. Первое новшество — с собственников, которые с 1 января 2013 года приватизировали квартиры с долгами за капремонт, снимут эти долги. Теперь их обязан заплатить предыдущий собственник — муниципалитет, регион или Российская Федерация. Это не касается сделок с жильём между физическими лицами, по-прежнему при покупке, дарении, наследовании квартиры долги по капремонту остаются за жильём. Но любой желающий может узнать, аккуратно ли платят хозяева квартиры, для этого на сайте ФКР в разделе «Документы \ Отчётность фонда» размещён ежеквартальный отчет регионального оператора в соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.12.2015 г. № 965/пр. В этом отчёте нет персональных данных собственников жилья, но есть цифры долга по каждой квартире в Иркутской области. Информация обновляется раз в квартал.

Второе новшество — если собственник жилья не пускает в квартиру подрядчиков для проведения работ по капремонту, то они откладываются на более поздний срок, но из перечня не исключаются. Как пояснил Денис Быков, бывает, что перед началом капремонта все жильцы согласны пускать рабочих в свои квартиры, например, для замены стояков с водой, газовых труб, а потом вдруг отказываются. Из-за этого порой останавливается капремонт во всём доме, и даже соседи подают в суд на соседей, чтобы принудить их пустить рабочих в своё жилище. Часто в таких случаях приходится исключать вид работ из перечня, чтобы успеть сделать капремонт согласно срокам, прописанным в договоре фонда с подрядчиками, а из-за этого страдают все собственники жилья. Сейчас компании даётся время для урегулирования ситуации.

Третья поправка в законодательстве, о которой рассказал Денис Быков, касается многоквартирных домов, которые самостоятельно копят средства на капремонт на специальном счёте. Теперь устанавливается предельная стоимость работ и материалов, используемых для капремонта МКД, имеющих спецсчёт. Раньше компании-подрядчики могли предложить любую цену, бывало, что они обманывали собственников, навязывая им слишком дорогие услуги и материалы, люди переплачивали. Введённые ограничения защищают собственников жилья от лишних трат.

Денис Быков также ответил на ряд вопросов, которые ему задавали жители Ангарска. Они касались региональных льгот на капремонт, сроков перехода дома на спецсчёт, критериев формирования программы капремонта и проч.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
Володин рассказал, что делает депутата счастливым
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине сообщили, что Саакашвили не сможет выехать из США
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь