В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года

Для трудоспособного населения это 9142 рубля, пенсионеров — 7029 рублей, детей — 8490 рублей. В целом минимум для населения в РТ — 8 568 рублей.

Напомним, в первом квартале 2017 года прожиточный минимум в республике составлял 8848 рублей для трудоспособного населения, пенсионеров — 6811 рублей, детей — 8239 рублей. В целом минимум для населения в РТ за 1 квартал 2017 года — 8298 рублей.