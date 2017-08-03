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13:02 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года

Кабмин РТ постановил утвердить величину прожиточного минимума за II квартал 2017 года в Татарстане, постановление опубликовано на сайте правительства РТ.

Источник: Аргументы и факты

Для трудоспособного населения это 9142 рубля, пенсионеров — 7029 рублей, детей — 8490 рублей. В целом минимум для населения в РТ — 8 568 рублей.

Размер минимальной зарплаты в Татарстане — 8 848 рублей.

Напомним, в первом квартале 2017 года прожиточный минимум в республике составлял 8848 рублей для трудоспособного населения, пенсионеров — 6811 рублей, детей — 8239 рублей. В целом минимум для населения в РТ за 1 квартал 2017 года — 8298 рублей.

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