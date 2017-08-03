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11:44 (мск), источник: РИА Крым

Керченскому металлургическому заводу обещают помочь деньгами и заказами

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Осенью этого года Керченский металлургический завод получит оборотные средства для развития производственных мощностей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе посещения предприятия заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«В сентябре металлургическое предприятие получит оборотные средства для начала производственной деятельности с целью закупки материалов и комплектующих, проведения обучения персонала, оплаты необходимых лимитов потребления энергоносителей, выплаты заработной платы сотрудникам и прочее», — цитирует Гоцанюка пресс-служба Мининформа Крыма.

Кроме того, для загрузки предприятия заказами министерство промышленной политики РК обратилось в Минпромторг России с просьбой закрепить за заводом статуса единственного поставщика промышленных и магистральных стрелочных переводов для ОАО «РЖД», ФГУП «Крымская железная дорога» и ФГУП «Росморпорт».

Также Минпромполитики Крыма просит Минпромторг определить «РЖД» куратором керченского предприятия.

Керченский металлургический завод (ранее «Завод имени Войкова») — одно из старейших крымских предприятий этого направления. Построен в конце XIX века для переработки железной руды, добываемой на Камыш-Бурунском железорудном комбинате.

Ведущим производством завода является цех стрелочных переводов. Литейный и механокузнечный цеха обеспечивают производство продукции верхнего строения пути комплектующими изделиями и полуфабрикатами, а также производят товарную продукцию для металлургических предприятий. Еще одним направлением деятельности предприятия является производство стальной эмалированной посуды и декалькомании. Завод располагает собственной ремонтной базой, которая осуществляет работы по реконструкции предприятия, обновлению и модернизации парка оборудования.

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