Источник: AP 2017

Более 1 млн. рублей планируется затратить на ликвидацию незаконных свалок в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщается на портале госзакупок, торги по выбору компании, которая займется ликвидацией, проведут 7 августа.

Согласно информации, городская администрация планирует вывезти с территории Ленинского района около 2 тыс. тонн мусора, включая коммунальные отходы и строительный мусор. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены до 15 октября. Все работы по вывозу будут оплачены из городского бюджета.