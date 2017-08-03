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12:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 1 млн. рублей планируется затратить на ликвидацию незаконных свалок в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Все работы должны быть завершены до 15 октября.

Источник: AP 2017

Более 1 млн. рублей планируется затратить на ликвидацию незаконных свалок в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщается на портале госзакупок, торги по выбору компании, которая займется ликвидацией, проведут 7 августа.

Согласно информации, городская администрация планирует вывезти с территории Ленинского района около 2 тыс. тонн мусора, включая коммунальные отходы и строительный мусор. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены до 15 октября. Все работы по вывозу будут оплачены из городского бюджета.

Как сообщалось ранее, в июне директор департамента благоустройства Нижнего Новгорода Владимир Рябцев сообщал о нехватке 8,5 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

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