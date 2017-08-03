Омская область в 2018 году получит 363 миллиона на сельские дороги
Из общего объема средств, выделенных субъектам Сибирского федерального округа, Омская область получила больше всех остальных.
Из общего объема средств, выделенных субъектам Сибирского федерального округа, Омская область получила больше всех остальных.
Росавтодор распределил субсидии субъектам Российской Федерации, которые в 2018 году будут направлены на модернизацию сельских дорог. Речь идет о тех магистралях, которые ведут к различным общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства. Реконструкция и ремонт дорог проходит в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».