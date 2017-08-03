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11:30 (мск), источник: Om1.ru

Омская область в 2018 году получит 363 миллиона на сельские дороги

Из общего объема средств, выделенных субъектам Сибирского федерального округа, Омская область получила больше всех остальных.

Росавтодор распределил субсидии субъектам Российской Федерации, которые в 2018 году будут направлены на модернизацию сельских дорог. Речь идет о тех магистралях, которые ведут к различным общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства. Реконструкция и ремонт дорог проходит в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Омская область получила наиболее крупную субсидию в Сибирском федеральном округе — 363 миллиона рублей. На эти средства планируется реконструировать 13 объектов общей протяженностью 27 километров:
  • Оконешниково — Стрельниково, участок км 7+570 — км 10+070 в Оконешниковском районе (2,4 км) Алексеевка — Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москаленском районе (0,84 км) Шербакуль — Солнцево — Кудук-Чилик в Шербакульском районе (0,76 км)
  • Подъезд к д. Малая Степнинка в Марьяновском районе (4,7 км)
  • Подъезд к деревне Приозерка в Тюкалинском районе (5,4 км)
  • Подъезд к деревне Дубровка Горьковского района (2,9 км)
  • Подъезд к деревне Кипо-Кулары Тевризского района (0,3 км)
  • Подъезд к деревне Николаевка от «Старосолдатское — Колосовка» в Колосовском районе (0,5 км)
  • Подъезд к деревне Яковлевка Горьковского района (2,3 км)
  • Подъезд к д. Щегловка Полтавского района (3,3 км)
  • Подъездная дорога к производственной линии по переработке круп по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Новосанжаровка, ул. Советская, 29 А (0,9 км)
  • Участок дороги от трассы Таврическое — Луговое «Тихвинка — Новоуральский — Пристанское» до д. Солоновка Луговского сельского поселения Таврического района (0,5 км)
  • Реконструкция предполагает устройство основания из песка и щебня и покрытия из асфальтобетона.
  • Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского (1,6 км).
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Омская область в 2018 году получит 363 миллиона на сельские дороги
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