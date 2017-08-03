Омская область в 2018 году получит 363 миллиона на сельские дороги

Росавтодор распределил субсидии субъектам Российской Федерации, которые в 2018 году будут направлены на модернизацию сельских дорог. Речь идет о тех магистралях, которые ведут к различным общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства. Реконструкция и ремонт дорог проходит в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».