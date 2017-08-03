Россия вернула тонны молдавских слив

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Около 19,7 тонны молдавских слив возвращены в нашу республику в результате проверки специалистами «Россельхознадзора», сообщили в четверг в фитосанитарном ведомстве.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сливах обнаружен карантинный для Российской Федерации объект — личинка восточной плодожорки в жизнеспособном состоянии», — говорится в сообщении.