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13:04 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодар откажется от 11 маршрутов общественного транспорта

В Краснодаре оптимизируют маршруты общественного транспорта. Об этом 3 августа заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Источник: Юга.ру

«Мы будем оптимизировать маршруты частных собственников: 11 маршрутов удалят, скоро будет опубликован перечень. Это муниципальные и частные маршруты, поскольку идет наложение, перетягивание пассажиров друг у друга. Там, где частники работают эффективно, за ними маршруты оставят», — рассказал глава города.

Как сообщали Юга.ру, в июле директор департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Артем Доронин заявил, что в городе оптимизируют схему движения общественного транспорта. После этого закрыли два автобусных маршрута.

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в Музыкальный микрорайон пустят 13 автобусов, а с одним из перевозчиков, который работает в этом районе, расторгнут контракт.

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