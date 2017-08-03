Крым полностью обеспечили IP-трафиком из России

Источник: РИА "Новости"

«По IP-транзиту наша компания на данный момент — единственная на полуострове, предоставляющая каналы связи для местных провайдеров. Местные провайдеры покупают у нас каналы и услуги транзита. Мощности каналов связи, которые проложены через пролив, более чем достаточно для всего полуострова, включая Севастополь», — сказал Зима.

Совокупное потребление полуострова на данный момент составляет 440 гигабит в секунду, сказал глава компании.

При этом волоконно-оптические линии передачи IP-трафика обеспечивают мощность восемь терабит в секунду (запущена в 2014 году) и четыре терабита в секунду (начала работу в июле 2017 года), отметил Зима. Таким образом, потребности полуострова в российском интернет-трафике удовлетворены полностью и с запасом.

«Ранее часть провайдеров Крыма и Севастополя покупали часть трафика в Украине, сейчас после закрытия Украины они покупают трафик и каналы связи только у нас», — сказал Зима.