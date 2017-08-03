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12:07 (мск), источник: РИА Новости

Крым полностью обеспечили IP-трафиком из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь полностью обеспечены IP-трафиком по каналам передачи данных из России, закупка интернет-трафика на Украине не производится, сказал РИА Новости глава компании-оператора ООО «Миранда Медиа» Иван Зима.

Источник: РИА "Новости"

«По IP-транзиту наша компания на данный момент — единственная на полуострове, предоставляющая каналы связи для местных провайдеров. Местные провайдеры покупают у нас каналы и услуги транзита. Мощности каналов связи, которые проложены через пролив, более чем достаточно для всего полуострова, включая Севастополь», — сказал Зима.

Совокупное потребление полуострова на данный момент составляет 440 гигабит в секунду, сказал глава компании.

При этом волоконно-оптические линии передачи IP-трафика обеспечивают мощность восемь терабит в секунду (запущена в 2014 году) и четыре терабита в секунду (начала работу в июле 2017 года), отметил Зима. Таким образом, потребности полуострова в российском интернет-трафике удовлетворены полностью и с запасом.

«Ранее часть провайдеров Крыма и Севастополя покупали часть трафика в Украине, сейчас после закрытия Украины они покупают трафик и каналы связи только у нас», — сказал Зима.

Повышения тарифов на услуги связи компания не планирует, отметил он. Глава «Миранда Медиа» добавил, что, по его данным, еще несколько российских компаний собираются проложить на полуостров линии связи, таким образом, создав конкуренцию на рынке интернет-трафика в Крыму.

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