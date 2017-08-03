Крым полностью обеспечили IP-трафиком из России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь полностью обеспечены
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь полностью обеспечены
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«Ранее часть провайдеров Крыма и Севастополя покупали часть трафика в Украине, сейчас после закрытия Украины они покупают трафик и каналы связи только у нас», — сказал Зима.
Повышения тарифов на услуги связи компания не планирует, отметил он. Глава «Миранда Медиа» добавил, что, по его данным, еще несколько российских компаний собираются проложить на полуостров линии связи, таким образом, создав конкуренцию на рынке