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12:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Аукцион по строительству новой дороги в Чкаловск выиграла питерская компания

Строительством новой дороги в Чкаловск займётся компания из Санкт-Петербурга «АБЗ-Дорстрой».

Источник: Калининград.Ru

Организация предложила выполнить работы за 284 543 767 рублей, понизив начальную стоимость контракта менее чем на полторы тысячи.

Всего на аукцион подали документы две фирмы. Вторую компанию — СП «Балтдормостстрой» — к участию в аукционе не допустили, так как её заявка не соответствовала требованиям. Итоги тендера подвели 2 августа. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Новая дорога соединит улицу Лукашова с Большой Окружной в районе Сельмы. В 2016 году проект магистрали прошёл государственную экспертизу. Протяжённость трассы составит 1,6 километра. Сейчас в посёлок, где проживают около 14 тысяч человек, ведёт двухполосная дорога.

Ранее на публичных слушаниях часть жителей выступила против строительства магистрали. Основные опасения связаны с тем, что новую дорогу будут использовать для объезда пробки на Советском проспекте. Кроме того, для строительства трассы планируют вырубить часть городского леса.

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