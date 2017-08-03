Аукцион по строительству новой дороги в Чкаловск выиграла питерская компания
Строительством новой дороги в Чкаловск займётся компания из
Строительством новой дороги в Чкаловск займётся компания из
Организация предложила выполнить работы за 284 543 767 рублей, понизив начальную стоимость контракта менее чем на полторы тысячи.
Всего на аукцион подали документы две фирмы. Вторую компанию — СП «Балтдормостстрой» — к участию в аукционе не допустили, так как её заявка не соответствовала требованиям. Итоги тендера подвели 2 августа. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Новая дорога соединит улицу Лукашова с Большой Окружной в районе Сельмы. В 2016 году проект магистрали прошёл государственную экспертизу. Протяжённость трассы составит 1,6 километра. Сейчас в посёлок, где проживают около 14 тысяч человек, ведёт двухполосная дорога.
Ранее на публичных слушаниях часть жителей выступила против строительства магистрали. Основные опасения связаны с тем, что новую дорогу будут использовать для объезда пробки на Советском проспекте. Кроме того, для строительства трассы планируют вырубить часть городского леса.