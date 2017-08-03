Аукцион по строительству новой дороги в Чкаловск выиграла питерская компания

Источник: Калининград.Ru

Организация предложила выполнить работы за 284 543 767 рублей, понизив начальную стоимость контракта менее чем на полторы тысячи.

Всего на аукцион подали документы две фирмы. Вторую компанию — СП «Балтдормостстрой» — к участию в аукционе не допустили, так как её заявка не соответствовала требованиям. Итоги тендера подвели 2 августа. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Новая дорога соединит улицу Лукашова с Большой Окружной в районе Сельмы. В 2016 году проект магистрали прошёл государственную экспертизу. Протяжённость трассы составит 1,6 километра. Сейчас в посёлок, где проживают около 14 тысяч человек, ведёт двухполосная дорога.