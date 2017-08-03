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12:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов проинспектировал строительство школы в Деме

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. 3 августа глава республики Рустэм Хамитов проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Дема-8, известном также как «Серебряный ручей». Новое образовательное учреждение, лицей № 161, должно быть введено уже к 1 сентября, сейчас здесь идут отделочные работы. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на строительство выделено 757,301 млн рублей: 502,716,83 млн рублей из федерального бюджета, 254,585 млн рублей — из республиканского.

Источник: Башинформ

По словам начальника отдела образования Демской администрации Ирека Усманова, строящаяся школа — одна из самых больших в городе. Ее площадь — более 20 тысяч квадратных метров. В лицее предусмотрены лифты, два больших спортивных зала, бассейн и актовый зал на 504 места. Начальные классы будут учиться в блоке с отдельным входом. Во дворе лицея появятся стадионы с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.

Строительство школы ведется в рамках поручения главы Башкортостана по организации работы по развитию социальной инфраструктуры Демского района, которое Рустэм Хамитов дал в 2012 году.

Напомним, согласно федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» к 2025 году в школах должна быть ликвидирована вторая смена. Сейчас в среднем по республике во вторую смену учатся около 12% детей, при этом в городах этот показатель выше, чем на селе.

«В сельской местности этот вопрос практически никогда не стоял, там дети учатся в основном в первую смену, в городах, конечно, вопросы есть, — отметил Рустэм Хамитов. — В самой Уфе картина достаточно пестрая: если мы говорим о Деме, то здесь процент обучающихся во вторую смену достаточно высокий — почти 40% детей».

Сейчас в Деме работают семь школ, которые рассчитаны на 4320 мест. При этом в районе проживают 7567 школьников. Открытие нового лицея позволит существенно «разбавить» показатели по второй смене. По словам директора лицея № 161 Гульнары Гимазетдиновой, в этом году школа примет 1079 учеников, в лицее будет восемь первых классов.

«Я уверен, что до 1 сентября строители справятся с поставленной задачей и сдадут эту школу, это очень важно, — подчеркнул глава региона. — Кроме того, рядом есть два детских сада, и на будущее надо создать единый образовательный комплекс, который сможет маневрировать с точки зрения площадей и таким образом формировать все условия для того, чтобы ребятишки в основном занимались здесь в одну смену. Но в Деме надо еще строить школы: развиваются микрорайон “Яркий”, Дема-8, Дема-9. Этой работой мы будем заниматься. В целом до 2025 года мы должны решить вопрос второй смены во всех городах, там, где сегодня вторая смена присутствует, должны быть построены новые школы. Таким образом мы этот вопрос закроем. Но для этого надо еще много поработать».

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