Рустэм Хамитов проинспектировал строительство школы в Деме

Источник: Башинформ

По словам начальника отдела образования Демской администрации Ирека Усманова, строящаяся школа — одна из самых больших в городе. Ее площадь — более 20 тысяч квадратных метров. В лицее предусмотрены лифты, два больших спортивных зала, бассейн и актовый зал на 504 места. Начальные классы будут учиться в блоке с отдельным входом. Во дворе лицея появятся стадионы с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.

Строительство школы ведется в рамках поручения главы Башкортостана по организации работы по развитию социальной инфраструктуры Демского района, которое Рустэм Хамитов дал в 2012 году.

Напомним, согласно федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» к 2025 году в школах должна быть ликвидирована вторая смена. Сейчас в среднем по республике во вторую смену учатся около 12% детей, при этом в городах этот показатель выше, чем на селе.

«В сельской местности этот вопрос практически никогда не стоял, там дети учатся в основном в первую смену, в городах, конечно, вопросы есть, — отметил Рустэм Хамитов. — В самой Уфе картина достаточно пестрая: если мы говорим о Деме, то здесь процент обучающихся во вторую смену достаточно высокий — почти 40% детей».

Сейчас в Деме работают семь школ, которые рассчитаны на 4320 мест. При этом в районе проживают 7567 школьников. Открытие нового лицея позволит существенно «разбавить» показатели по второй смене. По словам директора лицея № 161 Гульнары Гимазетдиновой, в этом году школа примет 1079 учеников, в лицее будет восемь первых классов.