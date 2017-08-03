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17:46 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе Волгограда построят новый водопровод

Уже в следующем году в Советском районе Волгограда начнется строительство водопровода, который обеспечит качественной питьевой водой строящийся микрорайон «Долина» и близлежащие территории. Об этом 3 августа сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе выездного совещания, посвященного развитию этой территории.

Глава региона ознакомился с ходом строительства новой школы на тысячу мест, которая возводится на территории жилого комплекса.

— В новом микрорайоне будет все для жизни людей: школа, поликлиника, детские сады. В настоящее время строится новая четырехполосная дорога в микрорайон: Василевского — Джанибекова. Её завершение значительно повысит транспортную доступность территории. Но, помимо социальной и дорожной инфраструктуры, ключевой момент, от которого зависит развитие и привлекательность территорий, — это инженерные сети. И если с электро- и газоснабжением здесь все хорошо, то с водоснабжением есть определенные проблемы. Решить их — задача власти. Уже достигнута договорённость с ООО «Концессии водоснабжения» о строительстве в районе нового водопровода. Проект будет разработан уже в этом году, — сообщил Андрей Бочаров.

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