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12:35 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: никакой отмены декрета «о тунеядцах» быть не может

Президент поручил представить обновленный проект декрета к 1 октября и подчеркнул, что цель государства — вовлечь в легальную трудовую деятельность тех, кто должен работать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отменять декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» в стране не планируется, и поручил до 1 октября представить ему проект обновленного документа.

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«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где?» — задал вопрос президент во время совещания о демографической политике и занятости населения.

Президент подчеркнул, что декрет направлен на те 300 тысяч граждан, которые должны работать, но не работают. «И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что к 1 октября должен быть обновленный проект декрета.

«Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета № 3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, — сказал Александр Лукашенко. — К первому октября мы должны иметь этот документ», — сказал президент.

Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

«Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что, кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. «Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя», — сказал он.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015−2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

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