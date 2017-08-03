Изменения в маршрутной сети Ростова запланированы на август 2018 года

В августе 2018 года в маршрутной сети Ростова-на-Дону произойдут изменения. Это следует из постановления № 694 от 28 июля «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону на 2017−2022 годы», которое опубликовала городская администрация.

До этого срока пассажирские перевозки по маршрутам в Ростове-на-Дону будут осуществляться согласно ч. 9 ст. 39 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Речь о том, что если регулярные перевозки дотируются из регионального или муниципального бюджетов, то они осуществляются в прежнем порядке по муниципальному контракту, однако не более 5 лет после принятия 220-ФЗ. Таким образом, из документа планирования следует, что радикальных изменений в маршрутной схеме до августа будущего города ростовчане не увидят, соответственно сохранятся и маршрутные такси, работающие сейчас в городе.

При этом в период проведения игр ЧМ-2018 изменения маршрутных схем пассажирского будут осуществляться в соответствии с разработанным Операционным транспортным планом.

Напомним, что также по 220-ФЗ вводятся понятия маршрутов с регулируемым и нерегулируемым тарифом, в последнем случае стоимость проезда устанавливает перевозчик. Тем не менее, практика других регионов показывает, что эта сумма, как правило, не выше, чем на маршрутах с регулируемым тарифом.

Согласно новому документу планирования, следующие маршруты будут осуществлять работу по нерегулируемому тарифу:

10-МТ «мкр. Суворовский — 20-я горбольница».

12-МТ Ц. Рынок — ЖК «Акварель».

16-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.

24-МТ ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».

38-МТ Главный автовокзал — Институт Сервиса.

40-МТ Изумруд — пр. Сельмаш.

41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) — Ц. Рынок — ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера).

43-МТ Суворовский — Ц. Рынок (пр. Буденновский) — Суворовский.

48-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.

49-МТ Стройгородок — ул. Обороны.

66-МТ ул. Стартовая — пос. Александровка.

73-МТ мкр. Левенцовский — ТРК «МЕГАМАГ».

79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.

90-МТ Главный автовокзал — Ростовское море.

92а СТ «Агропром» — Ц. Рынок — СТ «Агропром».

93-МТ ГПЗ-10 — з-д «Алмаз».

98-МТ ГПЗ-10 — пл. К. Маркса.

99-МТ Гл. ЖДВ — Стройгородок.

Основные изменения ждут ростовчан только с 4 августа 2018 года, а до этого срока будут проведены конкурсные процедуры по 220-ФЗ и заключены муниципальные контракты по 44-ФЗ. Так, согласно документу планирования, будут открыты новые маршруты:

2а ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок — ЖК «Измаильский парк» (регулируемый тариф).

13 Институт сервиса — ул. Береговая (через ул. Вавилова и пр. Буденновский) (нерегулируемый тариф).

72 Полигон ДГТУ — ул. Доватора — З/д «Эмпилс».

Также с этой даты будут исключены следующие маршруты:

4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

6-МТ Обл. больница — ул. Береговая.

11-МТ Институт сервиса — ул. Береговая.

34-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

45-МТ ул. Стартовая — ул. Баумана.

47-МТ ул. Стартовая — ул. Тургеневская.

52-МТ мкр. Левенцовский — ул. В. Пановой.

58-МТ Лендворец — филиал Часового завода «Витязь».

63-МТ пос. Александровка — Институт сервиса.

65-МТ Институт сервиса — Ц. Рынок.

67-МТ пос. Александровка — мкр. Левенцовский.

77-МТ ул. Обороны — ул. Орбитальная, 20.

78-МТ Главный автовокзал — В. Темерник.

79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.

80-МТ Александровка — Гл. ЖДВ.

83-МТ В. Темерник — Ц. Рынок.

94-МТ ГПЗ-10 — Сельмаш.

Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с остановками в любом незапрещенном ПДД месте:

8 Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

19 ул. Стартовая — пл. К. Маркса.

20 20-я горбольница — Ц. Рынок (ул. Темерницкая).

23 В. Темерник — ГПЗ-10.

25 В. Темерник — ГПЗ-10.

29 Гл. автовокзал — Ближние Сады.

30 Аквапарк «Осьминожек» — Сельмаш.

44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий».

53 Нахичеванский рынок — Александровка.

55 мкр. Левенцовский — пос. Александровка.

56 ГПЗ-10 — В. Темерник.

59 Левенцовский — филиал Часового завода «Витязь».

95 пл. К. Маркса — Добровольского.

Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:

12 Ц. Рынок — ЖК «Акварель».

24 ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».

42А ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.

Заменяются на маршруты с автобусами большой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:

21 Стартовая — Главный автовокзал.

92 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.

Также 17 автобус будет продлен до ул. Тамбовской, 75 автобус поедет в ТРК «МегаМаг» по Ворошиловскому мосту, троллейбусы 1 и 5 будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую и ул. Красноармейскую, а 80 и 88 автобусы будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую, ул. Красноармейскую и ул. Вересаева.

Помимо этого, с 31.12.2022 планируется ввести трамвайный маршрут 1а «Гл. ЖДВ — Сельмаш».