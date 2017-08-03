Изменения в маршрутной сети Ростова запланированы на август 2018 года
На время проведения ЧМ-2018 пассажирские перевозки будут осуществляться по Операционному транспортному плану.
На время проведения ЧМ-2018 пассажирские перевозки будут осуществляться по Операционному транспортному плану.
В августе 2018 года в маршрутной сети
До этого срока пассажирские перевозки по маршрутам в
Речь о том, что если регулярные перевозки дотируются из регионального или муниципального бюджетов, то они осуществляются в прежнем порядке по муниципальному контракту, однако не более 5 лет после принятия 220-ФЗ. Таким образом, из документа планирования следует, что радикальных изменений в маршрутной схеме до августа будущего города ростовчане не увидят, соответственно сохранятся и маршрутные такси, работающие сейчас в городе.
При этом в период проведения игр ЧМ-2018 изменения маршрутных схем пассажирского будут осуществляться в соответствии с разработанным Операционным транспортным планом.
Напомним, что также по 220-ФЗ вводятся понятия маршрутов с регулируемым и нерегулируемым тарифом, в последнем случае стоимость проезда устанавливает перевозчик. Тем не менее, практика других регионов показывает, что эта сумма, как правило, не выше, чем на маршрутах с регулируемым тарифом.
Согласно новому документу планирования, следующие маршруты будут осуществлять работу по нерегулируемому тарифу:
10-МТ «мкр. Суворовский — 20-я горбольница».
12-МТ Ц. Рынок — ЖК «Акварель».
16-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.
24-МТ ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».
38-МТ Главный автовокзал — Институт Сервиса.
40-МТ Изумруд — пр. Сельмаш.
41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) — Ц. Рынок — ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера).
43-МТ Суворовский — Ц. Рынок (пр. Буденновский) — Суворовский.
48-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.
49-МТ Стройгородок — ул. Обороны.
66-МТ ул. Стартовая — пос. Александровка.
73-МТ мкр. Левенцовский — ТРК «МЕГАМАГ».
79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.
90-МТ Главный автовокзал — Ростовское море.
92а СТ «Агропром» — Ц. Рынок — СТ «Агропром».
93-МТ ГПЗ-10 —
98-МТ ГПЗ-10 — пл. К. Маркса.
99-МТ Гл. ЖДВ — Стройгородок.
Основные изменения ждут ростовчан только с 4 августа 2018 года, а до этого срока будут проведены конкурсные процедуры по 220-ФЗ и заключены муниципальные контракты по 44-ФЗ. Так, согласно документу планирования, будут открыты новые маршруты:
2а ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок — ЖК «Измаильский парк» (регулируемый тариф).
13 Институт сервиса — ул. Береговая (через ул. Вавилова и пр. Буденновский) (нерегулируемый тариф).
72 Полигон ДГТУ — ул. Доватора — З/д «Эмпилс».
Также с этой даты будут исключены следующие маршруты:
4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.
6-МТ Обл. больница — ул. Береговая.
11-МТ Институт сервиса — ул. Береговая.
34-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.
45-МТ ул. Стартовая — ул. Баумана.
47-МТ ул. Стартовая — ул. Тургеневская.
52-МТ мкр. Левенцовский — ул. В. Пановой.
58-МТ Лендворец — филиал Часового завода «Витязь».
63-МТ пос. Александровка — Институт сервиса.
65-МТ Институт сервиса — Ц. Рынок.
67-МТ пос. Александровка — мкр. Левенцовский.
77-МТ ул. Обороны — ул. Орбитальная, 20.
78-МТ Главный автовокзал — В. Темерник.
79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.
80-МТ Александровка — Гл. ЖДВ.
83-МТ В. Темерник — Ц. Рынок.
94-МТ ГПЗ-10 — Сельмаш.
Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с остановками в любом незапрещенном ПДД месте:
8 Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.
19 ул. Стартовая — пл. К. Маркса.
20 20-я горбольница — Ц. Рынок (ул. Темерницкая).
23 В. Темерник — ГПЗ-10.
25 В. Темерник — ГПЗ-10.
29 Гл. автовокзал — Ближние Сады.
30 Аквапарк «Осьминожек» — Сельмаш.
44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий».
53 Нахичеванский рынок — Александровка.
55 мкр. Левенцовский — пос. Александровка.
56 ГПЗ-10 — В. Темерник.
59 Левенцовский — филиал Часового завода «Витязь».
95 пл. К. Маркса — Добровольского.
Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:
12 Ц. Рынок — ЖК «Акварель».
24 ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».
42А ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.
Заменяются на маршруты с автобусами большой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:
21 Стартовая — Главный автовокзал.
92 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.
Также 17 автобус будет продлен до ул. Тамбовской, 75 автобус поедет в ТРК «МегаМаг» по Ворошиловскому мосту, троллейбусы 1 и 5 будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую и ул. Красноармейскую, а 80 и 88 автобусы будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую, ул. Красноармейскую и ул. Вересаева.
Помимо этого, с
Напомним, в конце 2016 — начале 2017 года на базе кафедры «Организации перевозок и дорожного движения» АСА ДГТУ разрабатывалась новая маршрутная сеть