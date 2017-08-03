Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Умеренные возлияния грозят ожирением
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:00 (мск), источник: Деловое сообщество

Изменения в маршрутной сети Ростова запланированы на август 2018 года

На время проведения ЧМ-2018 пассажирские перевозки будут осуществляться по Операционному транспортному плану.

В августе 2018 года в маршрутной сети Ростова-на-Дону произойдут изменения. Это следует из постановления № 694 от 28 июля «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону на 2017−2022 годы», которое опубликовала городская администрация.

До этого срока пассажирские перевозки по маршрутам в Ростове-на-Дону будут осуществляться согласно ч. 9 ст. 39 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Речь о том, что если регулярные перевозки дотируются из регионального или муниципального бюджетов, то они осуществляются в прежнем порядке по муниципальному контракту, однако не более 5 лет после принятия 220-ФЗ. Таким образом, из документа планирования следует, что радикальных изменений в маршрутной схеме до августа будущего города ростовчане не увидят, соответственно сохранятся и маршрутные такси, работающие сейчас в городе.

При этом в период проведения игр ЧМ-2018 изменения маршрутных схем пассажирского будут осуществляться в соответствии с разработанным Операционным транспортным планом.

Напомним, что также по 220-ФЗ вводятся понятия маршрутов с регулируемым и нерегулируемым тарифом, в последнем случае стоимость проезда устанавливает перевозчик. Тем не менее, практика других регионов показывает, что эта сумма, как правило, не выше, чем на маршрутах с регулируемым тарифом.

Согласно новому документу планирования, следующие маршруты будут осуществлять работу по нерегулируемому тарифу:

10-МТ «мкр. Суворовский — 20-я горбольница».

12-МТ Ц. Рынок — ЖК «Акварель».

16-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.

24-МТ ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».

38-МТ Главный автовокзал — Институт Сервиса.

40-МТ Изумруд — пр. Сельмаш.

41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) — Ц. Рынок — ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера).

43-МТ Суворовский — Ц. Рынок (пр. Буденновский) — Суворовский.

48-МТ Изумруд — Ц. Рынок — Изумруд.

49-МТ Стройгородок — ул. Обороны.

66-МТ ул. Стартовая — пос. Александровка.

73-МТ мкр. Левенцовский — ТРК «МЕГАМАГ».

79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.

90-МТ Главный автовокзал — Ростовское море.

92а СТ «Агропром» — Ц. Рынок — СТ «Агропром».

93-МТ ГПЗ-10 — з-д «Алмаз».

98-МТ ГПЗ-10 — пл. К. Маркса.

99-МТ Гл. ЖДВ — Стройгородок.

Основные изменения ждут ростовчан только с 4 августа 2018 года, а до этого срока будут проведены конкурсные процедуры по 220-ФЗ и заключены муниципальные контракты по 44-ФЗ. Так, согласно документу планирования, будут открыты новые маршруты:

2а ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок — ЖК «Измаильский парк» (регулируемый тариф).

13 Институт сервиса — ул. Береговая (через ул. Вавилова и пр. Буденновский) (нерегулируемый тариф).

72 Полигон ДГТУ — ул. Доватора — З/д «Эмпилс».

Также с этой даты будут исключены следующие маршруты:

4-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

6-МТ Обл. больница — ул. Береговая.

11-МТ Институт сервиса — ул. Береговая.

34-МТ Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

45-МТ ул. Стартовая — ул. Баумана.

47-МТ ул. Стартовая — ул. Тургеневская.

52-МТ мкр. Левенцовский — ул. В. Пановой.

58-МТ Лендворец — филиал Часового завода «Витязь».

63-МТ пос. Александровка — Институт сервиса.

65-МТ Институт сервиса — Ц. Рынок.

67-МТ пос. Александровка — мкр. Левенцовский.

77-МТ ул. Обороны — ул. Орбитальная, 20.

78-МТ Главный автовокзал — В. Темерник.

79-МТ пл. К. Маркса — Королева, 4.

80-МТ Александровка — Гл. ЖДВ.

83-МТ В. Темерник — Ц. Рынок.

94-МТ ГПЗ-10 — Сельмаш.

Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с остановками в любом незапрещенном ПДД месте:

8 Ц. Рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10.

19 ул. Стартовая — пл. К. Маркса.

20 20-я горбольница — Ц. Рынок (ул. Темерницкая).

23 В. Темерник — ГПЗ-10.

25 В. Темерник — ГПЗ-10.

29 Гл. автовокзал — Ближние Сады.

30 Аквапарк «Осьминожек» — Сельмаш.

44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий».

53 Нахичеванский рынок — Александровка.

55 мкр. Левенцовский — пос. Александровка.

56 ГПЗ-10 — В. Темерник.

59 Левенцовский — филиал Часового завода «Витязь».

95 пл. К. Маркса — Добровольского.

Заменяются на маршруты с автобусами малой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:

12 Ц. Рынок — ЖК «Акварель».

24 ЖК «Красные ворота» — филиал Часового завода «Витязь».

42А ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.

Заменяются на маршруты с автобусами большой вместимости с посадкой и высадкой пассажиров на остановках:

21 Стартовая — Главный автовокзал.

92 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок.

Также 17 автобус будет продлен до ул. Тамбовской, 75 автобус поедет в ТРК «МегаМаг» по Ворошиловскому мосту, троллейбусы 1 и 5 будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую и ул. Красноармейскую, а 80 и 88 автобусы будут ездить по кольцу через ул. Большую Садовую, ул. Красноармейскую и ул. Вересаева.

Помимо этого, с 31.12.2022 планируется ввести трамвайный маршрут 1а «Гл. ЖДВ — Сельмаш».

Напомним, в конце 2016 — начале 2017 года на базе кафедры «Организации перевозок и дорожного движения» АСА ДГТУ разрабатывалась новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону. На эти цели из бюджета города было выделено 5,048 млн руб. Отметим, что данные, приводимые в документе планирования, сильно отличаются от разработок научных работников ДГТУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Изменения в маршрутной сети Ростова запланированы на август 2018 г.
5 самых интересных вакансий на заводе Ростсельмаш
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как взять землю в аренду у государства
В программу реновации вошли около 100 девятиэтажек
В Новой Москве рухнул спрос на загородную недвижимость
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь