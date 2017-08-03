Мэр Краснодара рассказал, в чем проблема с ремонтом улицы Тургенева

Источник: ЮГА.ру

«На улице Тургенева 75% работ — это инженерные коммуникации и только 25% — дорожные работы. Работы будут переходящими в течение двух лет, такое заключение дала экспертиза. Тургенева мы не можем на два года закрывать, нашли техническое решение, как задействовать реверсивное движение», — рассказал мэр.

«В нашем городе подрядчики загружены и перегружены, и стоит сложный вопрос, сможет ли победитель конкурса справиться с этой работой. Некоторые подрядчики просто понимают, что не справятся. По улице Новороссийской подписание контракта уже на этой неделе. Была жалоба в ФАС, ее отклонили, и администрация теперь может заключить договор, работы выполнят до конца года», — добавил Первышов.

Как сообщали Юга.ру, 15 июня во время прямой линии президента России Владимира Путина житель Краснодара пожаловался на состояние улицы Новороссийской, где автомобиль провалился в яму. Глава государства обещал обратить внимание на ремонт.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ответ на это заявил, что деньги на ремонт Новороссийской и других проблемных участков не предоставлялись на протяжении пяти последних лет.