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12:34 (мск), источник: Фонтанка

Обанкротившийся петербургский завод «Лиссант» продадут за 253 млн рублей

Оценщики изучили петербургские активы крупнейшего в России вентиляционного завода «Лиссант» и назвали рыночную стоимость обанкротившегося предприятия — 253,3 млн рублей.

Дата торгов пока не назначена.

Комплекс зданий завода находится на шоссе Революции. В него входят два нежилых здания 1988 года постройки, площадью 8073,9 и 926,2 кв. м, а также право аренды земельного участка под ними сроком на 49 лет. Его площадь составляет 9115 кв. м. По заключению экспертов, сооружения нуждаются в ремонте и находятся в залоге у Сбербанка.

Заметные проблемы у завода «Лиссант» начались в 2016 году. В начале года производитель перешёл на трехдневную рабочую неделю и закрыл все филиалы по стране. А уже в апреле на предприятии ввели процедуру наблюдения и блокировали все счета. Причиной стали проблемы с кредитами — выплаты долгов потребовали Банк «Санкт-Петербург» и Сбербанк России. Общий объем долговой нагрузки «Лиссанта» составлял чуть менее 1 млрд рублей, и завод ушел в банкротство.

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