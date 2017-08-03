Московские власти хотят сделать такси доступнее
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Такси в российской столице становится все более доступным и комфортным, город продолжит развивать этот вид транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Такси в российской столице становится все более доступным и комфортным, город продолжит развивать этот вид транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Возрожденное московское такси с каждым годом становится все более доступным, комфортным и безопасным для пассажиров. Сегодня его услугами ежедневно пользуются 715 тысяч москвичей и гостей столицы, а среднее время подачи автомобиля сократилось до 5−7 минут», — зачитал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин приветственное слово Собянина к участникам пятого международного Евразийского форума «Такси».
В сообщении Собянина подчеркивается, что правительство столицы уделяет большое внимание поддержке «цивилизованной таксомоторной деятельности, созданию для нее удобной городской инфраструктуры».
По словам мэра, власти города продолжат вместе с таксомоторным сообществом заниматься развитием такого вида городского транспорта.