Московские власти хотят сделать такси доступнее

«Возрожденное московское такси с каждым годом становится все более доступным, комфортным и безопасным для пассажиров. Сегодня его услугами ежедневно пользуются 715 тысяч москвичей и гостей столицы, а среднее время подачи автомобиля сократилось до 5−7 минут», — зачитал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин приветственное слово Собянина к участникам пятого международного Евразийского форума «Такси».