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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Московские власти хотят сделать такси доступнее

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Такси в российской столице становится все более доступным и комфортным, город продолжит развивать этот вид транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА Новости
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«Возрожденное московское такси с каждым годом становится все более доступным, комфортным и безопасным для пассажиров. Сегодня его услугами ежедневно пользуются 715 тысяч москвичей и гостей столицы, а среднее время подачи автомобиля сократилось до 5−7 минут», — зачитал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин приветственное слово Собянина к участникам пятого международного Евразийского форума «Такси».

В сообщении Собянина подчеркивается, что правительство столицы уделяет большое внимание поддержке «цивилизованной таксомоторной деятельности, созданию для нее удобной городской инфраструктуры».

По словам мэра, власти города продолжат вместе с таксомоторным сообществом заниматься развитием такого вида городского транспорта.

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