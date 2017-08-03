Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
После санкций США война в Украине перейдет в другую фазу: эксперт
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:07 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы выделят гранты для реанимационных отделений больниц

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Лучшие отделения реанимаций и интенсивной терапии московских больниц будут получать гранты для материального поощрения врачей и медсестер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения в четверг Городской клинической больницы имени Юдина.

«По вашей инициативе и инициативе ваших коллег, мы вводим гранты для отделений реанимации. Как вы считаете, они помогут в работе служб?» — обратился Собянин к главврачу больницы Денису Проценко, который также является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения столицы по анестезиологии-реаниматологии.

Проценко заверил мэра, что такие гранты станут «мощным мотивационным механизмом для врачей».

Ежегодно 10 лучших отделений реанимации московских больниц будут получать по 30 млн рублей.

В стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных, в которых имеется 2626 реанимационных коек.

В медицинских организациях амбулаторного типа имеется 12 таких отделений, в том числе три — для детей. Кроме того, действует 25 выездных бригад реанимационного профиля.

В отделениях анестезиологии и реанимации работают 2649 врачей, из которых почти две трети являются опытными специалистами со стажем более 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как взять землю в аренду у государства
В программу реновации вошли около 100 девятиэтажек
В Новой Москве рухнул спрос на загородную недвижимость
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь