Власти Москвы выделят гранты для реанимационных отделений больниц

«По вашей инициативе и инициативе ваших коллег, мы вводим гранты для отделений реанимации. Как вы считаете, они помогут в работе служб?» — обратился Собянин к главврачу больницы Денису Проценко, который также является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения столицы по анестезиологии-реаниматологии.

Проценко заверил мэра, что такие гранты станут «мощным мотивационным механизмом для врачей».

Ежегодно 10 лучших отделений реанимации московских больниц будут получать по 30 млн рублей.

В стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных, в которых имеется 2626 реанимационных коек.

В медицинских организациях амбулаторного типа имеется 12 таких отделений, в том числе три — для детей. Кроме того, действует 25 выездных бригад реанимационного профиля.