Флюорография в Санкт-Петербурге: где сделать и сколько стоит обследование легких

Источник: Комсомольская правда

Всем нам, так или иначе, приходилось проходить флюорографию — кто-то заботится о своем здоровье, кого-то направляют с работы, а кого-то в темный кабинет с большим железным аппаратом попадает по назначению врача. О том, что это за процедура, кому необходимо ее делать и о новшествах в этой области рассказала консультант петербургского диагностического центра флюорографии Анна Ермолаева.

Когда делать?

Метод флюорографии профилактический и диагностический. Ее обычно проходят раз в год.

Но если вы, например, простужены. У вас длительный кашель. То тянуть не стоит. Диагноз будет ясен после флюорографии. Анна Ермолаева Консультант петербургского диагностического центра флюорографии

Кроме того, обычно флюрографические снимки требуют при поступлении на новую работу. Необходимо пройти эту процедуру мужьям женщин, которые ждут ребенка.

— Если вы не проходили флюорографию больше одного года, вы рискуете. Ведь этот метод позволяет выявить начальные формы туберкулеза, — отмечает Анна.

Также результаты этого исследования используются для диагностики заболеваний легких, сердца, грудных желез.

Кому противопоказана?

Обычно флюорографию не делают детям до 15 лет и беременным женщинам. Будущим мамам это исследование проводится только по назначению врача, который взвешивает все риски — это всегда экстренные случаи по жизненным показаниям.

Также не рекомендуют проходить эту процедуру женщинам, кормящим грудью.

Обследование детей в возрасте до 15 лет проводится только в присутствии родителей и при наличии направления лечащего врача-педиатра. Здесь только одно ограничение — рост обследуемого должен быть не ниже 145 сантиметров.

Это опасно?

Исследование связано с облучением. Однако современное цифровое оборудование позволяет проводить этот исследование без риска для здоровья.

В нашем центре мы работаем с флюрографом ПроСкан-2000. Главным достоинством этого аппарата является низкая доза облучения пациента при обследовании и мгновенное получение и высокое качество снимка. Анна Ермолаева Консультант петербургского диагностического центра флюорографии

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Она пояснила, что обыкновенно дозовые нагрузки от различных аппаратов отличаются, но при работе с этим аппаратом можно говорить, как минимум, о пятикратном уменьшении дозы от простейших цифровых.

— Такая малая доза позволяет расширить возрастную группу для рентгенопрофилактики туберкулеза. Некоторые аппараты способны давать дозу облучения, сравнимую лишь с частью дозовой нагрузки человека всего за один день от природных источников радиации, — добавила она.

Рентген или «флюшка»?

По словам специалиста, все зависит от ситуации: если подозрительных симптомов нет, и нужно только получить подтверждение отсутствия заболеваний, лучше сделать именно флюорографию.

Однако чтобы получить более точную картину предпочтительнее сделать рентгеновский снимок.

При этом Анна отметила, что если речь идет об информативности, то в настоящее время цифровая флюорография стала сравнима с обзорными рентгенографическими снимками.

— Это значит, что резко возрастает способность выявления патологии при массовых обследованиях. На эту тему врачи и исследователи приводят различные цифры, но все они сходятся к мысли, что в сравнении с традиционной флюорографией даже самая простая цифровая техника способна увеличить распознаваемость болезней как минимум на 15 процентов, — отметила она.

Где делать?

В Петербурге не так сложно отыскать клиники и центры, где проводят это исследование.

Так, например, неподалеку от Московского вокзала есть хорошо знакомый многим жителям города Центр Флюорографии на улице Восстания, 1.

Сделать «флюшку» можно также в Клинике имени Петра Великого на Пискаревском проспекте, дом 47.

В НИИ СП им. И. И. Джанелидзе на Будапештской, дом 3 литера А.

В СПГМУ им. И. П. Павлова на улице. Льва Толстого, дом 6−8.

В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова на улице. Академика Лебедева, дом 6.

И в Дорожной клинической больнице ОАО «РЖД» на проспекте Мечникова, дом 27.

Конкретно

Сколько стоит обследование легких в клиниках Санкт-Петербурга.

Обследование позволяет отследить отклонения, выявить сопутствующие травматические нарушения грудной клетки и новообразования легких на ранних стадиях, а также воспалительные заболевания.

Врач может назначить КТ бронхоскопию при следующих показаниях:

— подготовка к операции при заболеваниях легких.

— оценка итогов проведенной операции.

— исследования новообразований в дыхательных путях, в том числе и любые опухоли в легких.

КТ легких подходит для выявления следующих заболеваний:

— туберкулез.

— саркоидоз.

— абсцесс.

— рак легкого.

— воспалительные заболевания легких, бронхов, плевры.

— инородные тела в легких.

— лимфопролиферативные заболевания.

— патологию органов средостения.

— послеоперационное и дооперационное состояние проблемного органа.