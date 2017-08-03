Петербург готовится к переходу на двухкомпонентный тариф за горячую воду

Стоимость коммунальной услуги разделят на две составляющие: первая — объем потребленной горячей воды, рассчитанный по тарифу холодной, вторая — теплоэнергия, которая потребовалась на ее подогрев.

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Таким образом, в квитанции появится новая строка. Чиновники считают, такой подход экономически более обоснован. К примеру, те петербуржцы, у кого установлены газовые колонки, сейчас фактически платят и за горячую воду, ведь затраты на ее производство включены в общий тариф за отопление.