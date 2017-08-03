Петербург готовится к переходу на двухкомпонентный тариф за горячую воду
Уже в следующем году Петербург, вслед за другими регионами, должен перейти на новую систему расчета платежей за горячую воду — это так называемый двухкомпонентный тариф.
Уже в следующем году Петербург, вслед за другими регионами, должен перейти на новую систему расчета платежей за горячую воду — это так называемый двухкомпонентный тариф.
Стоимость коммунальной услуги разделят на две составляющие: первая — объем потребленной горячей воды, рассчитанный по тарифу холодной, вторая — теплоэнергия, которая потребовалась на ее подогрев.
Таким образом, в квитанции появится новая строка. Чиновники считают, такой подход экономически более обоснован. К примеру, те петербуржцы, у кого установлены газовые колонки, сейчас фактически платят и за горячую воду, ведь затраты на ее производство включены в общий тариф за отопление.
По двухкомпонентному тарифу уже платят жители тех новостроек, в которых действует закрытая система горячего водоснабжения. А вот те, у кого схема открытая — это большинство домов, говорят чиновники, в следующем году заплатят больше. По примерным подсчетам Комитета по тарифам, горячая вода может подорожать на 27 процентов, правда, при этом снизится стоимость отопления.