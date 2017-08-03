Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании
Сообщается, что иск подан 1 августа, сумма требований — 16,8 млн рублей.
Напомним, 12 июля Приволжский суд Казани продлил арест
3 марта Центробанк лишил лицензии Татфондбанк, а 11 апреля банк был признан банкротом.