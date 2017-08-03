Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом

Напомним, 12 июля Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину еще на три месяца, до 16 октября. Мусин обвиняется в четырех фактах мошенничества и двух фактах злоупотребления полномочиями. В их числе — вывод из-под залога имущества по кредитам ТФБ, увод активов банка «Советский» и займов ЦБ.