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13:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина банкротом. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

Сообщается, что иск подан 1 августа, сумма требований — 16,8 млн рублей.

Напомним, 12 июля Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину еще на три месяца, до 16 октября. Мусин обвиняется в четырех фактах мошенничества и двух фактах злоупотребления полномочиями. В их числе — вывод из-под залога имущества по кредитам ТФБ, увод активов банка «Советский» и займов ЦБ.

3 марта Центробанк лишил лицензии Татфондбанк, а 11 апреля банк был признан банкротом.

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