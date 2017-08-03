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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Siemens рассказала об ожидаемых убытках из-за скандала с турбинами в Крыму

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Немецкий промышленный концерн Siemens AG ожидает упущенную выручку в России в 2017 году в диапазоне 100−200 миллионов евро из-за ситуации с поставкой газовых турбин в Крым, заявил генеральный директор компании Джо Кэзер (Joe Kaeser) после публикации финансовой отчетности Siemens.

Источник: РИА "Новости"

Кэзер сообщил, что ежегодная выручка Siemens в России составляет около 1,2 миллиарда евро, пишет агентство Блумберг.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Чистая прибыль Siemens, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2016—2017 финансового года (период закончился 30 июня) выросла на 10,9% в годовом выражении и составила 4,766 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 5,76 евро против 5,24 евро годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 5,3%, составив 60,750 миллиарда евро.

Чистая прибыль за третий квартал фингода составила 1,413 миллиарда евро, что на 6,3% больше показателя за аналогичный период предыдущего финансового года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,7 евро против 1,62 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 8,1% — до 21,413 миллиарда евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.

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