«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 августа, /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета при условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Кроме того, компания не планирует ограничивать вес ручной клади, разрешенный Минтрансом (минимальная норма — 5 кг).

«Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес. То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального «измерителя», — сказал Калмыков.

Что можно будет взять с собой в салон самолета на рейсе «Победы»

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру, вне зависимости от тарифа, позволялось пронести в салон самолета или сдать в багаж 10 кг багажа бесплатно. Как сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. По сути, ранее стоимость провоза багажа уже была заложена в стоимость авиабилета.

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Кроме самого закона, регламентирующего общие правила провоза багажа, ожидаются также и изменения в федеральные авиационные правила (ФАП, их должен разработать Минтранс). В ФАП должны быть прописаны нормы провоза ручной клади для невозвратных безбагажных тарифов и изменен список из 16 предметов, которые пассажир может с собой бесплатно пронести на борт (наиболее существенный из них — дамская сумка).

На прошлой неделе Минтранс представил проект изменений в ФАП: поправки министерства вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Но это минимальное требование, компания может в правилах перевозки сделать нормы более щедрыми для пассажира. Куда больший резонанс вызвали изменения в перечень 16 предметов для бесплатного провоза: из него, в том числе вычеркнули ноутбук, мобильный телефон, верхнюю одежду.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже назвала проект поправок в ФАП «глупостью» и «коллективной безответственностью». Как сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов, Минтранс РФ намерен в течение двух месяцев завершить работу над обновленными ФАП.

По словам Калмыкова, сотрудники «Победы» не будут пытаться заставить пассажира платить за провоз мобильного телефона или верхней одежды.