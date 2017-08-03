После Дня города омичи-участники программы переселения сами выберут себе новую квартиру

Жеребьевка пройдет 7 и 8 августа. В дом № 45 по улице Барнаульская въедет 460 омичей, жилье которых признано аварийным до 1 января 2012 года.

Дом построен администрацией города, в рамках заключительного этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2013—2017 годах.

Пресс-служба Администрации города Омска:

— В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса распределения жилых помещений, а также обеспечения реализации прав и законных интересов граждан утвержден порядок распределения жилых помещений, а также сформирована рабочая группа по их распределению. В ее состав входят депутаты Омского городского Совета, представители Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», Омской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Инвалидов и членов других маломобильных групп расселят на первые этажи дома, остальные граждане участвуют в жеребьевке на общих условиях.

Напомним, что в 2016 году из ветхих домов переселили 1 500 человек. Всего в 2017 году из аварийного жилья планируется переселить 1191 омича. Дома, выделенные для расселения, находятся на улицах Завертяева, Стороженко и Барнаульская.