Северный рынок Ростова разрастется до 8 этажей
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров оценил качество продукции и условия хранения на Северном рынке
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров оценил качество продукции и условия хранения на Северном рынке
На территории торговой площадки работает собственная лаборатория
Виктор Гончаров первый заместитель губернатора Ростовской области: «Есть идеи, пока это только идеи. Как
Если изменения в законодательство
Геннадий Николаев, генеральный директор торгового предприятия: «Общая площадь составляет 32 тысячи квадратных метров. Вторую очередь рынка с первой объединит подземная и надземная галереи».