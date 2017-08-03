Северный рынок Ростова разрастется до 8 этажей

На территории торговой площадки работает собственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, где каждое утро проверяют товары.

Виктор Гончаров первый заместитель губернатора Ростовской области: «Есть идеи, пока это только идеи. Как все-таки приблизить возможность работы вот этих крупных розничных рынков к сельхозтоваропроизводителю. Потому что, к сожалению, наше законодательство не позволяет розничным рынкам закупать продукцию и перерабатывать, хранить».

Если изменения в законодательство все-таки внесут, это позволит сельхозпроиводителям напрямую продавать свои товары на крупных торговых площадках. Руководство Северного рынка к этому уже готовится, сейчас к существующему зданию пристраивают еще одно. В планах 8-ми этажный комплекс и парковка на 300 мест уже через 2 года.

Геннадий Николаев, генеральный директор торгового предприятия: «Общая площадь составляет 32 тысячи квадратных метров. Вторую очередь рынка с первой объединит подземная и надземная галереи».