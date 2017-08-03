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14:00 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские власти планируют существенно сократить количество рекламных конструкций

Несмотря на доходы бюджета от их размещения.

Источник: Sibnovosti.ru

До конца года с улиц Новосибирска исчезнут все растяжки. Кроме того, сократится количество билбордов и лайтбоксов, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В мэрии разрабатывают программу размещения рекламных конструкций на территории города. По словам мэра, рекламные операторы с пониманием относятся к переменам и согласились с необходимостью сокращения наружной рекламы.

«Вопрос тонкий на самом деле. Потому что реклама — это еще и доходная часть бюджета. Об этом не надо забывать… Опыт других городов говорит о том, что это можно делать — сокращение рекламы. Рекламщики понимают, как это осуществлять. Сокращение рекламных щитов, наведение порядка, приведение к единому какому-то виду — оно не уменьшает привлекательность этого бизнеса. Надо правильно только сделать подходы»
Анатолий Локоть

Городские власти будут стремиться к уменьшению количества рекламы на фасадах зданий. Для этого предполагается четко определить, что является вывеской, а что — рекламной конструкцией.

Изменения в правилах размещения наружной рекламы предполагается утвердить на ближайшей сессии городского совета. По прогнозам мэра, сокращение количества рекламы на улицах горожане должны ощутить к декабрю.

В 2016 году в бюджет города от размещения рекламы поступило более 128 млн руб., за первое полугодие 2017 года — 95,2 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 1 августа в Новосибирске полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по вопросам благоустройства. Он призвал чиновников активнее бороться с незаконно установленными билбордами и рекламными растяжками, уродующими внешний вид городов.

По данным «Коммерсантъ-Сибирь», в 2015 году в Новосибирске уже было демонтировано около 230 рекламных объектов, в 2016 году — около 130. Сейчас в городе насчитывается около 5 тыс. рекламных конструкций. Между тем, ранее операторы прогнозировали рост рынка наружной рекламы Новосибирска в этом году на 30−40% к уровню 2016 года.

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