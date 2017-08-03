Госкомтранс Башкирии назвал стоимость скоростного трамвая в Уфе

«Вопрос реализации проекта мы сейчас прорабатываем. На следующей неделе планируем провести совещание, рассмотреть модели, возможные для реализации в Уфе. По итогам нашей проработки до конца года подготовим три модельных предложения для утверждения руководством республики. Затем, уже на основании тех решений, которые будут приняты, продолжим дальнейшую работу», — заявил недавно назначенный руководитель Госкомтранса.
По его словам, сейчас рассматриваются возможности выхода на Российский фонд прямых инвестиций, Государственную транспортную лизинговую компанию, а также на иностранные инвестиции.
«Это инвестиционные фонды арабских стран, в первую очередь Катара, — добавил Тимур Мухаметьянов. — Идеи есть, поручения имеются, механизм мы отрабатываем».