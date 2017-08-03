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13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Госкомтранс Башкирии назвал стоимость скоростного трамвая в Уфе

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Инвестиционный проект по развитию системы скоростного трамвая в Уфе Госкомтранс Башкортостана оценивает в 6−7 млрд рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Источник: Башинформ

«Вопрос реализации проекта мы сейчас прорабатываем. На следующей неделе планируем провести совещание, рассмотреть модели, возможные для реализации в Уфе. По итогам нашей проработки до конца года подготовим три модельных предложения для утверждения руководством республики. Затем, уже на основании тех решений, которые будут приняты, продолжим дальнейшую работу», — заявил недавно назначенный руководитель Госкомтранса.

По его словам, сейчас рассматриваются возможности выхода на Российский фонд прямых инвестиций, Государственную транспортную лизинговую компанию, а также на иностранные инвестиции.

«Это инвестиционные фонды арабских стран, в первую очередь Катара, — добавил Тимур Мухаметьянов. — Идеи есть, поручения имеются, механизм мы отрабатываем».

Комментарии
1
Aleksandr Antonov
как писал классик - "и начались чиновничьи движния вокруг постройки общественного здания. Результатом чего стало - возведениее в разных концах города нескольких особняков - принадлежащих городским чиновникам. А общественноее здниее так и не поднялось выше фундамента. толии почва там была не та, толи климат очень не подходил под строительство....(НВГ-Мертвые души). "2 месяца понадобилось для разрушения единой травайной сети города и 40 лет планов и прожектов. на скоростной трамвай - еще с времен СССР.
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