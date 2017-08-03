Социальные учреждения Новосибирска сберегут от сноса

Источник: Sibnovosti.ru

До конца 2017 года мэрия Новосибирска планирует закрепить статус земельных участков, на которых размещены социальные объекты. Это позволит оградить их от сноса или перепрофилирования.

К настоящему времени обследовано более 600, или двух третей, всех подобных объектов в Новосибирске. Об этом сообщил главный архитектор города Виктор Тимонов. По его словам, объекты получат специальный статус.

«Это те охранные законодательно определенные рамки, которые позволяют нам несколько ограничить аппетиты отдельных наших девелоперов, которые за счет подобных объектов пытаются решать свои коммерческие вопросы», — пояснил он.

По мнению главного архитектора, если эту работу не удастся завершить до конца года, то «нынешние собственники на совершенно законных основаниях могут избавиться от этих объектов».